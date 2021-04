Për një pjesë loje u duk si PSG që eleminoi Barcelonën dhe Bayern Munchen. I bukur për tu parë, por kësaj here jo i pamëshirshëm. Ndoshta iluzionoi veten se tashmë e kishte njërën këmbë në finale, edhe sepse City qendroi për një kohë të gjatë të shikonte. Por në pjesën e dytë ekipi i Guardiolas përmbysi rezultatin me De Bruyne dhe Mahrez, duke përfituar nga dy gabime të francezëve pa të cilët, ndoshta, do ta kishte më të vështirë të rikuperonte. Pep “sheh” finalen (kundër Real Madrid ose Chelsea), por Pochettino nuk është jashtë lojërave.

Dhjetë minutat e para të topit në zotërimin e topit nga City ishin një himn për pavlefshmërinë. PSG, përkundrazi, ishte i frikshëm që në daljen e parë (goditja e Neymar devijuar nga Ederson për në kënd) dhe në të 15′ mori epërsinë: një goditje këndi nga Di Maria dhe një goditje e saktë me kokë nga Marquinhos. Zot i fushës PSG, që pati më shumë se një mundësi për të dyfishuar, veçanërisht me Paredes, shumë i dobishëm si në zonën e kundërshtarit ashtu edhe në mbulim. Cilësi, ide, shpejtësi ekzekutimi për francezët, me një Neymar në çdo zonë të fushës dhe një Florenzi në formë të shkëlqyer. Anglezët në anën tjetër ishin të tërhequr, në pamundësi për të mbajtur topin dhe për ta luajtur siç dinë ata: shanset e vetme të prodhuara nga City, me Silva dhe Foden, erdhën pas gabimeve të PSG, kjo është arsyeja pse 1-0 me të cilën përfundoi pjesa e parë u duk i gënjeshtërt.

Në fillim të pjesës së dytë, City ishin shumë më dinamik se në pjesën e parë, por fillimisht vuajti për tu afruar në zonën franceze. Nga ana tjetër, PSG mbërrinte lehtësisht përpara portës së kundërshtarit. Nga një lëvizje brilante e Neymar, gjithnjë ai, lindi një mundësi tjetër fantastike, e pa shfrytëzuar nga Verratti, që nuk ishte në gjendje të devijonte një krosim të fortë nga Mbappé. De Bruyne provoi golin në akrobaci, por topi kaloi mbi traversë. Belgu, megjithatë, në minutën e 64 nuk gaboi me një goditje… që nuk ishte goditje, por një top i hedhur në qendër të zonës, me një trajektore që i kapërceu të gjithë, madje edhe të përgjumurin (dhe fajtorin) Navas. Në minutën e 71’ Manchester City përmbysi PSG me një goditje të lirë nga Mahrez: barriera u hap dhe për Navas ishte një tjetër befasi. Kartoni i kuq i Gueye për një faull të rëndë ndaj Gundogan ishte fundi i shpresave të PSG për të rikuperuar. Rezultati para ndeshjes së kthimit është 1-2 e nuk i shkon aspak për shtat parisienëve, edhe pse kualifikimi për në finale mbetet i hapur.