Cristiano Ronaldo e nisi nga pankina e Manchester United nuk shpërthen rezistencën e vendit të fundit në renditje. Djajtë e Kuq, të eliminuar në FA Cup nga Middlesbrough modest, po vuan edhe në Premier League, ku nuk shkuan përtej 1-1 kundër Burnleyt, të ndaluar nga goli i Rodriguez pas avantazhit të Pogbas. Tani, CR7 dhe shokët e tij kalohen në vendin e katërt nga West Ham, i cili fitoi 1-0 me Watford, falë golit të Bowen. Newcastle mundi 3-1 Everton.

Manchester United po vuan gjithnjë e më shumë dhe nuk kalon dot as pengesën Burnley. Djajtë e Kuq barazojnë 1-1 në fushën e vendit të fundit në renditje, vetëm pak ditë pas eliminimit në FA Cup kundër Middlesbrough, ekip i Championship. Një mbrëmje e mallkuar për djemtë e Rangnick, të cilët kaluan në epërsi me golin e Pogba, pas asistit të Shaë në minutën e 18, por nuk arritën ta mbyllnin ndeshjen, edhe për shkak se dy gola iu anuluan për shkak të një pozicioni aktiv të Maguire dhe një faulli të Pogba. United nuk dyfishoi e kështu Burnley barazoi në minutën e 3′ të pjesës së dytë me Jay Rodriguez, i shpejtë të sulmonte zonën në pasimin e Weghorst, duke mposhtur De Gean. Cristiano Ronaldo hyn në fund, por fortesa e vendasve rezistoi dhe portugezi i shkoi afër golit të fitores në goditjen me kokë, duke e çuar në pesë serinë e ndeshjeve zyrtare pa gola. Manchester rrëshqet në vendin e pestë, Burnley mbetet i fundit por përpiqet të vendosë një gur në ndërtimin e shpëtimit.

Premier League England

Newcastle United 3-1 Everton

West Ham United 1-0 Watford

Burnley 1-1 Manchester United