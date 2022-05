Në javën e tretë nga fundit të Premier League, Manchester City mposhti Newcastle me rezultatin 5-0 në shtëpi, falë Sterling (dygolësh për të), Laporte, Rodri dhe Foden. Me këtë sukses, skuadra e Guardiolës fluturon në +3 ndaj rivalit kryesor Liverpool, i ndalur dje nga Tottenham. Tre pikë të arta edhe për Arsenal, tashmë -1 nga Chelsea në vendin e tretë. Gunners mundën Leeds 2-1 dhe lanë Spurs në -4. Në zonën e sigurisë, Everton kaloi Leicesterin dhe merr frymë.

Nuk kishte histori në Etihad dhe Citizens e bëjnë të qartë që në momentet e para të garës. Mundësia e parë e ndeshjes ishte për Laporte, i cili përdor një spond për t’u çliruar, por goditja e tij përfundoi lart. Ishte momenti i presionit maksimal të City që shkoi disa herë pranë golit. Në minutën e 19′, ofensiva blu materializohet me avantazhin e Citizens. Aksioni gjeometrik i lojtarëve të Guardiolës: pasim i kalibruar i Gundogan në kokën e Cancelos, i cili shërbeu për Sterling, që me një prekje të lehtë hapi rezultatin dhe e bëri ekipin e tij të hedhë një dorë te titulli. City i fsheh topin ekipit të Howe dhe, kur mundej, përpiqej ta godasë. Në të 30′ Gundogan provoi nga distanca, por është vetëm paralajmërimi i dyfishimit. Tetë minuta më vonë, nga një goditje këndi, De Bruyne kërkoi përsëri gjermanin, në goditjen e të cilit Dubravka nuk ishte perfekt dhe topin e grushtuar Laporte e dërgoi në rrjetë për 2-0.

Trisi mbërriti në minutën e 61: një tjetër krosim i belgut dhe goditja me kokë e Rodrit mbylli rezultatin. Në shtesë edhe dy gola të tjerë: i pari është nga Foden që u tregua oportunist për të fiksuar pokerin, ndërsa mjaftoi koha për të rinisur lojën dhe një aksion koral nxorri në pozicion goditje Sterling, i cili fiksoi rezultatin përfundimtar 5-0. City harron kështu eleminimin nga Champions League me Real Madrid dhe mund të presë me padurim tre ndeshjet e fundit të Premier League.

Premier League England

Arsenal 2-1 Leeds United

Leicester City 1-2 Everton

Norwich City 0-4 West Ham United

Manchester City 5-0 Newcastle United