Manchester City është finalisti i parë i Champions League 2020/21. Anglezët, të fortë nga 1-2 në ndeshjen e parë, gjithashtu fitojnë në shtëpi kundër PSG, të udhëhequr nga një Mahrez i pandalshëm. Algjeriani e zhbllokoi ndeshjen pas 11’ dhe e mbylli në kundërsulm në pjesën e dytë (63’). Kartoni i kuq i Di Marias shuajti çdo shpresë për një rikthim të parisienëve. Finalja e parë historike e Kupës me Veshë të Mëdhenj për City, që tani është duke pritur fituesin midis Chelsea dhe Real Madrid.

Kështu, Pep Guardiola shkruan një faqe tjetër të historisë së futbollit. Në sezonin e tij të pestë në Manchester, trajneri katalanas më në fund arriti të drejtojë Citizens në finalen më të lakmuar, duke u kthyer në skenën më të rëndësishme pikërisht 10 vjet pas herës së fundit, kur Barça e tij përfundoi triumfuese kundër Manchester United. E bëri me një ndeshje të përsosur taktikisht, duke rrezikuar shumë pak kundër një PSG në disa raste edhe mjaft të vrullshëm, edhe pse kurrë me të vërtetë i rrezikshëm, duke mbyllur çdo hapësirë në mënyrë të përsosur dhe më pas duke qenë vdekjeprurëse në fushë të hapur.

Shpejtësia dhe paparashikueshmëria e Foden dhe Mahrez, regjia e avancuar e De Bruyne, suportimi i çmuar i Fernandinhos dhe qëndrueshmëria e Ruben Dias ishin çelësat e një mbrëmje magjike. Nga ana tjetër, Parisi kishte shumë dëshirë, por nuk ishte shumë i brilant. Pa Mbappé (90′ minuta në stol pas dëmtimit) ekipi i Pochettinos u gjend i humbur dhe pa pikë referimi. Me një Icardi totalisht jashtë kontekstit, një Neymar dhe Di Maria nervoz dhe jo preciz, detyra e përmbysjes së disfatës së ndeshjes së parë shpejt u dëshmua e pamundur. E në finalen e Stambollit shkon City i Guardiolës që pret nëse do të luajë një derbi anglez, apo do të jetë vetëm përballë armikut të vjetër të katalanasit Pep.