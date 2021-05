Me titullin e fituar, nuk është koha për të krijuar tension dhe atmosfera në kampin zikaltër është e qetë dhe relaksuar, edhe pas grindjes verbale në San Siro mes Antonio Conte dhe Lautaro Martinez. Të dy, pasi u sqaruan privatisht, u bënë protagonistët e një episodi qesharak të publikuar në një video në rrjetet sociale zikaltër: trajneri nga Leçe në njërën anë, sulmuesi argjentinas në anën tjetër, në një ring të improvizuar, duke veshur doreza nga boksi dhe me Lukakun në rolin e spikerit dhe arbitrit. Me sa duket, përplasja e fortë të mërkurën në mbrëmje është mbyllur përfundimisht …