Kombëtarja shqiptare është rikthyer në Shqipëri ditën e djeshme, duke nisur menjëherë përgatitjet stërvitore për sfidën e radhës ndaj Izraelit. Armando Broja që mungoi në transfertën e Islandës ka në konferencën për media për sfidën e dytë, e vlefshme për Ligën e Kombeve, kundër Izraelit: “Fizikisht jam mirë. Kam pasur Covid në përfundim të sezonit me Southampton, por tanimë jam rikuperuar. Kam bërë stërvitje të personalizuar në Angli këto ditë dhe jam mirë. Pardje erdha, bëra stërvitje me ekipin dje dhe jam mire”, tha Broja, i cili i është bashkuar Kombëtares në stërvitjen e djeshme.

Sulmuesi që ka pezull edhe të ardhmen pas rikthimit të Chelsea pas huazimit, kërkon të bëjë diferencën në fushë, edhe për të lënë pas performancën jo shumë të mirë me Islandën në aspektin ofensiv: “E bën trajneri ekipin. Unë e pashë ndeshjen nga jashtë dhe kemi luajtur mirë, por mundemi edhe më shumë si ekip. Kundër Izraelit do të jetë edhe më e vështirë, por unë mendoj se do bëjmë maksimumin dhe uroj të marrim 3 pikë – tha sulmuesi duke I dërguar në fund një mesazh edhe teknikut Edoardo Reja -. “Unë luaj më mirë kur jam titullar sepse kam më shumë minuta në fushë, por është vendim i trajnerit dhe duhet dëgjuar mendimi i tij. Nuk kam presion kur luaj futboll, jam i ri. Për mua futbolli është gjëja më e bukur për mua, kënaqem dhe jap maksimumin”.