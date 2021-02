LIVERPOOL-BRIGHTON 0-1

Që Liverpool nuk është ajo makineri perfekte e parë vitin e kaluar (sidomos para pandemisë) sigurisht që nuk është sekret: 3-1 i dyfishtë i shkaktuar ndaj Tottenham dhe West Ham, dukej se kishte ringjallur ekipin e Jürgen Klopp, por as trajneri gjerman nuk e imagjinonte që Brighton, në letër mjaft modest, do t’i bënte Reds të ulnin kokën pothuajse menjëherë. Në kundërshtim me parashikimet në prag, Liverpool jo vetëm që pati vështirësi të ingranohej, por vuajti rifillimet e shpejta të kundërshtarit dhe në të 56 ‘pësoi golin që, në fakt, vendosi sfidën e Anfield: krosimi i Burn nga e majta, goditje e Alzate, me topin që mori një trajektore të çuditshme duke befasuar Kelleher. Liverpool nuk pati forcë të reagonte dhe u dorëzua, duke rrëshqitur në vendin e katërt, të tejkaluar nga Leicester e -7 nga kreu.

LEEDS-EVERTON 1-2

Edhe nëse është ndoshta shumë herët për të folur për një ngritje, të paktën Everton sheh dritë në fund të tunelit dhe pas 0-2 të rëndë në shtëpi kundër Newcastle përgjigjet duke mposhtur Leeds që rrëzohet pas dy fitoreve radhazi. Skuadra e Carlo Ancelotti kali në avantazh në minutën e 9-të me Sigurdsson, duke dalë mirë pas mbrojtjes së Peacocks dhe në krosimin e ulët të Digne mposhti Meslier. Reagimi i Leeds ishte i çrregullt dhe Everton shfrytëzoi rastin për të goditur përsëri në minutën e 44-të me Calvert-Lewin, me kokë, në zhvillimin e një këndi: për sulmuesin e lindur në 1997 ishte goli i parë jashtë fushe që nga 5 dhjetori i kaluar. Por ndeshja nuk përfundon me dyfishimin e miqve, përkundrazi: në minutën e 48-të Raphinha shkurtoi distancën me një diagonale të saktë me të majtën, duke përfituar nga një spastrim i gabuar nga mbrojtja. Megjithatë Everton rezistoi dhe mori tre pikë të rëndësishme që të mos humbasë kontaktet me zonën evropiane.







ASTON VILLA-WEST HAM 1-3

I mbërritur me një dëshirë të madhe, pasi përfundoi në fund të hierarkive të Manchester United, Jesse Lingard filloi aventurën e tij në West Ham në mënyrën më të mirë të mundshme, duke nënshkruar një dygolësh vendimtare në fitoren e ekipit të David Moyes në Aston Villa. Sidoqoftë, në minutën e 51-të, Tomas Soucek i shtyu Hammers përpara. Pesë minuta më vonë mbërrin dyfishimi nga Lingard shënon: diagonalja e tij duket qendrore, por Emiljano Martinez ndërhyn keq dhe topi rrotullohet në portë. Aston Villa nuk dëshironte të dorëzohej dhe në 81 minuta shkurtoi diferencën me golin e Ollie Watkins, por dy minuta më vonë Lingard shënoi përsëri dhe, në fakt, vuri vulën për tre pikët, duke fituar edhe çmimin njeriu i ndeshjes.









BURNLEY-MANCHESTER CITY 0-2

United thërret, City përgjigjet. Sfidë interesante në distancë, në krye të klasifikimit të Premier League mes dy skuadrave të Manchester e që sheh skuadrën e Pep Guardiolas të vendosë sërisht 3 pikët e distancës nga ‘kushërinjtë’, falë një suksesi pa shumë sforcim, kundër një Burnley që goditi portën vetëm dy herë (të dyja jashtë) në harkun e 90 minutave. Ndeshja e Citizens, nisi në mënyrën më të mirë, me avantazhin e minutës së 3 kur Gabriel Jesus shënoi golin e dytë radhazi, duke goditur në kërcim tentativën e Bernardo Silva e të grushtuar nga Pope. City vazhdoi presingun dhe dyfishoi në të 38’ me Sterling, që goditi fluturimthi, pak metra larg portës, duke shfrytëzuar si duhet krosimin e ulët të Gundogan. Për Manchester City është fitorja e nëntë radhazi, e për momentin nuk duket se ka kundërshtarë të besueshëm për ti ndaluar kryesuesit e kampionatit anglez.





FULHAM-LEICESTER 0-2

I freskët nga barazimi në Everton dhe humbja e papritur brenda mureve të shtëpisë kundër Leeds, Leicester rifilloi marshimin e tyre në katet e sipërme të Premiership me një fitore bindëse në shtëpinë e Fulham ende i paaftë të fitojë një ndeshje kampionati në 2021. Të besuarit e Brendan Rodgers arkivuan praktikën në pjesën e parë: në të 17′ Iheanacho shënoi me kokë në një krosim preciz nga Maddison, në të 44′ një tjetër asist i shkëlqyer nga numri 10 James Justin, u shfrytëzua nga Areola. Foxes kështu kthehen te suksesi dhe ngjiten në 42 pikë, -5 në krahasim me City, ndërsa Cottagers mbeten të tretët nga fundi në kuotën e 14 pikëve, rrezikshëm larg zonës së sigurisë.





