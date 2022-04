Liverpooli nuk gabon dhe dominon ndeshjen e madhe të Premier League kundër Manchester United. Në Anfield, Reds triumfojnë 4-0, duke zhbllokuar ndeshjen në minutën e 5 me Diaz, më pas Salah (22 dhe 85′) dhe Mané (68′) ‘i dhanë tre pikët e rëndësishme Klopp, i cili me këtë sukses është momentalisht i pari në renditje me 76 pikë, dy më shumë se City, i cili megjithatë ka një ndeshje më pak. Djajtë e Kuq, nga ana tjetër, mbeten të gjashtët me 54 pikë.

Megjithë rivalitetin e madh mes ty skuadrave dhe atë që ishte në lojë, pa Cristiano Ronaldon në fushë, për shkak të dramës së madhe që i ka ndodhur në familje, me vdekjen e njërit prej binjakëve gjatë lindjes, një moment shumë prekës u shënua në Anfield në minutën e 7. I gjithë stadiumi dhe dy tifozeritë rivale u bashkuan në një duartrokitje të vetme dhe prekëse për portugezin, në këtë periudhë të vështirë në jetën e tij. Në tribuna u këndua edhe himni i Reds “You’ll never ëalk only”.