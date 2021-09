Tre pikë dhe vendi i parë në renditje së bashku me Chelsea dhe United për Liverpool, që në javën e katërt të Premier League kthehen nga Leeds me një fitore 3-0 falë golave të Salah, Fabinho dhe Manè. Të besuarit e Klopp, megjithatë, duhet të përballen me dëmtimin e rëndë të të riut Elliott, i detyruar të largohet nga fusha me barelë pas një kontrasti me Struijk, i cili më pas u ndëshkua me karton të kuq. Bielsa, nga ana tjetër, mbetet në vendin e katërt nga fundi.

Fitore dhe vendi i parë në renditje për Liverpoolin e Klopp, i cili u largua nga Eleds Road i Leeds me një 3-0 falë golave të Salah, Fabinho dhe Manè. Reds buzëqeshin, duke arritur Chelsea dhe United në kuotën e dhjetë pikëve, por është një buzëqeshje e hidhëruar nga dëmtimi i keq i të riut Elliott, i cili u detyrua të lërë fushën me barelë në minutën e 15 të pjesës së dytë. Në atë moment loja ishte tashmë 2-0 për Liverpoolin: avantazhi i Salah në të 20’, i shërbyer në mënyrë perfekte nga Alexander-Arnold, pastaj në të 50’ Fabinho zgjidh një rrëmujë në goditjen e këndit, duke dyfishuar rezultatin.

Pak para episodit që pa protagonist të pafatin Elliott: në të 55′ 18-vjeçari anglez pësoi një përplasje jo të dhunshme me Struijk në mesfushë, por këmba u kthye në mënyrë të panatyrshme dhe u deshën rreth shtatë minuta trajtim mjekësor para se ta nxirrnin lojtarin e Liverpool jashtë fushës me barelë. Pavarësisht nga ndërhyrja jo dashakeqe, gjyqtari e përjashtoi Struijk, duke lënë Leeds me dhjetë lojtarë: tetë minutat e rikuperimit i lejuan Liverpoolit vetëm të rrumbullakosë rezultatin me Manè, i cili firmosi trisin në minutën e 93′, ndërsa Bielsa mbetet me dy pikë në vendin e katërt nga fundi i renditjes.