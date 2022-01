Liverpooli kthehet të buzëqeshë në Premier League dhe rimerr vendin e dytë. Pa Mané dhe Salah, Reds mposhtën Brentfordin me një rezultat të pastër 3-0 dhe afrohen në -11 pikë nga Manchester City kryesues me golat e Fabinhos në fund të pjesës së parë dhe Oxlade-Chamberlain e Minamino në pjesën e dytë. Në ndeshjen tjetër të kampionatit anglez, Leeds mposhti West Ham me një 3-2 spektakolar në transfertë.

Liverpooli nuk e vuri në diskutim sfidën me Brentford, 3-0 dhe tani është 11 pikë prapa Manchester City (që ka luajtur një ndeshje më shumë). Një takim jo i lehtë për të besuarit e Klopp, pa Mané dhe Salah, të përfshirë në Kupën e Afrikës. Në Anfield, vendasit shtynë përpara që në minutat e para dhe iu afruan avantazhit me Van Dijk, ndaj të cilit Fernandez u tregua reflektiv. Kur miqtë nisën të rriteshin në lojë, duke i shkuan madje pranë golit me Toney, Liverpool zhbllokoi rezultatin: në minutën e 44 Fabinho me kokë realizoi golin e parë.

Pasi rrezikoi në goditjen e Mbeumo, Liverpool mori kontrollin e lojës dhe mbylli rezultatin para se të hynte në fazat e fundit. Diogo Jota paralajmëroi me një diagonale të stampuar në shtyllë, në të djathtë të Fernandezit, por 2-0 nuk vonoi. Në minutën e 69, Oxlade-Chamberlain fiksoi golin e dytë, pas krosimit të Robertson. Në minutën e 77′, Brentford i dhuroi Firminos topin që braziliani e shërbeu për Minaminon, që shënoi 3-0 përfundimtar. Të besuarit e Klopp kthehen të fitojnë pas tre ndeshjesh dhe konfirmojnë veten si alternativa e parë ndaj City, ndërsa Brentford, me humbjen e katërt në pesë ndeshjet e fundit, mbetet me 23 pikë. Në ndeshjen tjetër të sotme në Premier League, Leeds fitoi 3-2 në West Ham falë trigolëshit të Harrison, që bëri të pavlefshëm golat e Bowen dhe Fornals.