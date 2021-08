Java e dytë e Premier League 2021/2022 është hapur me fitoren e Liverpool 2-0 kundër Burnley në Anfield Road. Diogo Jota në pjesën e parë dhe Manè në pjesën e dytë shënuan golat që i dhanë Jurgen Klopp suksesin e dytë radhazi në kampionat dhe për këtë arsye rezultatin e pikëve të plota në renditje. Salah pa ti anullohet një gol, ndërsa Burnley mbetet i palëvizshëm në kuotën zero pikë. Të shtunën e ardhshme Reds i pret super-sfida me Chelsea.

Fitorja e dytë në po aq ndeshje të Premier për Liverpool. Pas trisit ndaj Norëich në javën e parë, të besuarit e Klopp fituan 2-0 në shtëpi kundër Burnley. Jota në të parën dhe Manè në pjesën e dytë nënshkruan fitoren që mban Reds me pikë të plota. Një fillim i lehtë i kampionatit për skuadrën e Merseyside, që testin e parë të vërtetë e kanë të shtunën e ardhshme më 28 Gusht në orën 18:30.

Në pjesën e parë, Liverpool imponoi menjëherë ritmin e vet dhe u deshën vetëm 18 minuta për të kaluar në epërsi me Diogo Jota, të shërbyer nga Tsimikas. Vetëm nëntë minuta më vonë, erdhi dyfishimi i Salah, por egjiptiani ishte në pozicion jashtë loje dhe për këtë arsye Reds nuk mundën të mbyllin historinë që në pjesën e parë. Megjithatë, skuadra e Klopp vazhdoi të menaxhojë avantazhin dhe të shtyjë përpara, duke dyfishuar në pjesën e dytë në minutën e 69 me Manè në një asist të Alexander-Arnold, që vulosi rezultatin.