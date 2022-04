Liverpooli mbetet në garë për fitoren e titullit kampion në Premier League. Në javën e 34, Reds fituan derbin e Mersdeyside 2-0 përballë Everton, të tërhequr nga Robertson (62′) dhe Origi (85′) dhe mbeten një pikë nga vendi i parë i Manchester City.

Një derbi i fituar e kampionati ende i hapur, me rivalët e të gjitha kohëve në zonën e plotë të rënies nga Premier. Është e diela perfekte për Liverpool e drejtuar nga Jurgen Klopp, që fiton derbin ndaj Everton me rezultatin 2-0 dhe i përgjigjet Manchester City, duke mbetur një pikë pas kreut të kampionatit.

Pas një ore lojë pa shumë emocione, Reds u zgjuan papritur dhe zhbllokuan takimin në minutën e 62 me goditjen me kokë të Robertson, perfekt në prezantimin në shtyllën e dytë, për të dërguar në rrjetë krosimin e butë të Mo Salah. Të shtyrë nga atmosfera e Anfield, vendasit pothuajse dyfishuan në disa raste me Luis Diaz, Matiz dhe Thiago Alcantara, duke u dridhur vetëm në goditjen nga distanca e Gray, ngjitur me shtyllën. Rezultati përfundimtar 2-0 erdhi në minutën e 85, kur Origi goditi nën traversë në zhvillimin e një këndi, pas një topi të kthyer në zonë në akrobaci nga Luis Diaz. Suksesi e mban Liverpoolin në betejë të plotë për të fituar Premier League, ndërsa Everton tani është i treti nga fundi: aktualisht janë të rënë në Championship.