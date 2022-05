Liverpooli “rrezikon”, por merr kalimin për finalen e Champions League 2021-2022. Pas 2-0 në Anfield, skuadra e Klopp triumfon 2-3 me Villarreal, në ndeshjen e dytë të gjysmëfinales dhe pret tashmë sfidën e kthimit Real-City për të zbuluar kundërshtarin e aktit të fundit të turneut në Paris. Në Estadio de la Ceramica në pjesën e parë “Nëndetësja e Verdhë” e nisi fuqishëm dhe trembi Reds me golat e Dias (3′) dhe Coquelin (41′). Në pjesën e dytë, Liverpooli reagoi dhe falë portierit Rulli, katastrofik në 45 minutat e dyta, përmbys gjithçka falë Fabinhos (62′), Luis Diaz (67′) dhe Mané (74′). Në fund spanjollët e mbyllën me 10 lojtarë për shkak të kartonit të kuq të Capoue.

Rezultati përfundimtar është ai që parashikonin të gjithë: Liverpool në finalen e Champions League, Villarreal i eliminuar pas një udhëtimi sidoqoftë të paharrueshëm. Por ishte në fakt një moment kur spanjollët dukeshin shumë afër për të bërë një tjetër surprizë të madhe, pasi eliminuan Juventusin dhe Bayern Mynih. Përfundoi vërtetë 3-2 për Reds, por në 45′ lojë rezultati ishte 2-0 për spanjollët, të cilët kishin barazuar kështu humbjen e ndeshjes së parë në Anfield. Në atë moment Liverpooli reagoi si një skuadër e madhe e mjaftoi një pjesë e dytë mbresëlënëse nga të besuarit e Klopp, të ndihmuar edhe nga pasiguritë e një mbrëmje për tu harruar nga Rulli, për ta përmbysur sfidën.