Milan nuk gabon asgjë dhe kalon një provë të vështirë duke thyer 1-0 Fiorentinën dhe duke hedhur një tjetër hap drejt titullit kampion. Vendosi Leao 8 minuta nga fundi, falë një gabimi të portierit kundërshtar. Triumf edhe për Torinon, që shkon të fitojë 1-3 në transfertë me Empolin, që u dorëzua kur mbeti me 9 lojtarë, pasi ishte në avantazh fillimisht.

MILAN – FIORENTINA 1-0

Në javën e 35 të Serie A, Milan mposhti 1-0 Fiorentinën dhe iu afrua edhe më shumë titullit, tashmë vetëm 7 pikë larg, me tre ndeshje nga fundi. Pas një pjese të parë të ekuilibruar, në pjesën e dytë supremacia e kuqezinjve ishte dërrmuese, edhe pse për të marrë fitoren duhej një gabim i Terraccianos: portieri viola gaboi rivënien dhe i shërbeu Leaos që me të djathtën e mundi në minutën e 82. Nga ana tjetër, Maignan ishte vendimtar në minutën e 76 në goditjen me kokë të Cabral. Për Fiorentinën është humbja e tretë radhazi: Europa është më larg.

EMPOLI – TORINO 1-3

Empoli nuk ka shpëtuar (ende) aritmetikisht tre javë nga fundi: Torino përmbys 3-1 toskanët me një trigolësh i zëvendësuesit Belotti. Pas një pjese të parë pa shumë emocione në Castellani, vendasit kaluan në avantazh në minutën e 56 me Zurkowski. Skuadra e Andreazzolit, e cila përfundon me nëntë lojtarë (Verre dhe Stojanoviç të përjashtuar me karton të kuq), megjithatë, u dorëzua në inferioritet në rikthimin e granatave me dy penalltitë e Belottit (79 ‘dhe 87’) që pastaj firmosi trisin personal në minutën e 96. Torino është i dhjeti tashmë.