Është hedhur ditën e sotme shorti për fazën çerekfinale të Kupës së Shqipërisë për sezonin 2020-2021. Ky short u zhvillua në ambientet e stadiiumit “Air Albania”, ku të pranishëm ishin përfaqësues të medias dhe përfaqësues të klubeve. Dinamo, Kukësi, Partizani, Skënderbeu, Laçi, Korabi, Vllaznia dhe Teuta janë ekipet e kualifikuara deri në këtë fazë. Shorti përcaktoi katër çiftet çerekfinaliste të këtij edicioni të Kupës.

Dy supersfidat e kësaj faze do të luhen mes Partizanit, që shorti i përcaktoi përballë Laçin dhe Kukësit, që do të përballet me kampionët aktualë të Kupës së Shqipërisë, Teutën. Vllaznia duket se ka një ndeshje të lehtë në letër ku shorti i përcaktoi përballë Korabin, ndërsa Dinamo do të luajë kundër Skënderbeut. Ndeshjet e kësaj faze do të luhen më 17 mars dhe do të përcaktohen me një ndeshje tek dhe jo me sistem vajtje-ardhje.

Cerekfinale të Kupës së Shqipërisë:

Laçi-Partizani

Vllaznia-Korabi

Teuta-Kukësi

Dinamo-Skënderbeu