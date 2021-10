Roma rrëmben fitoren e katërt në katër ndeshjet e luajtura në Conference League; e dyta në raundin kualifikues. Zorya shpërbëhet në shtëpi 3-0. El Shaaraëy hapi serinë e golave në minutën e 7′, me një asist të Darboe; goditja me kokë e Smalling vlen dyfishimin e rezultatin në minutën e 66, ndërsa një përplasje topi favorizon golin e tretë të shënuar nga Abraham (68 ‘). Verdhekuqtë janë tani në vendin e parë me pikë të plota në grupin C, me 2 pikë më shumë se Bodo/Glimt që e ndjek.

Derbi tani mund të jetë lënë (pothuajse) pas shpine. Roma konfirmohet në rrugën e saj të qartë në këtë kompeticion, në të cilën ka arritur vetëm fitore (përfshirë dy ndeshjet paraprake kundër Trabzonspor), duke realizuar 13 gola dhe duke pësuar vetëm 2. Provë e mirë e Marash Kumbullës, që u preferua nga Mourinho si titullar, në qendër të mbrojtjes së bashku me Smalling. Në Slavutych Arena, edhe Zorya i është dorëzuar fuqisë dërrmuese të të besuarve të Mourinhos, që kthen sytë nga kampionati.

Group A Europa Conference League

FC Alashkert 2-4 HJK

LASK 1-1 Maccabi Tel Aviv

Group B Europa Conference League

Gent 2-0 Anorthosis

Partizan Beograd 2-0 Flora Tallinn

Group C Europa Conference League

PFC CSKA-Sofia 0-0 Bodoe/Glimt

Zorya 0-3 Roma

Group D Europa Conference League

AZ Alkmaar 1-0 Jablonec

CFR Cluj 1-1 Randers FC