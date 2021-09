Fitorja e dytë radhazi për Kukësin dhe e dyta me të njëtin rezultat 3-1, që i lejon të marrë kryesimin i vetëm në renditje me pikë të plota, pas dy javëve të para. Në Elbasan Arena, Blutë kanë shkuar nga disavantazhi i një goli në një sukses të arritur në pjesën e dytë, por ajo që ka bërë më tepër përshtypje te skuadra e Longos është mënyra konfidente e lojës.

Përballë Kastrioti dihej që do të ishte një ndeshje e luftuar, jo vetëm sepse të besuarit e Ndreut vinin nga humbja në debutim me Dinamon, por edhe sepse gjithnjë luajnë të organizuar e solidë, duke e shitur shtrenjtë lëkurën. Gjë që e bënë vetëm në pjesën e parë, kur shfrytëzuan në maksimum kundërsulmin dhe limituan veprimet e sulmuesve kundërshtarë. Kjo mënyrë e të funksionuarit i dha frytet në minutën e 27 kur Arbër Basha finalizoi një aksion të shpejtë, në hapësirat e lëna nga Kukësi në një moment zbilancimi.

Goditje, që Kukësin nuk e rëndoi psikologjikisht, por e nxiti të rrisë një marsh më shumë, duke barazuar në pjesën e parë me një gol të Edison Ndrecës. Goli i parë i mesfushorit të ardhur nga Bylis, që provoi të kompletonte vetë edhe përmbysjen, pa ia arritur qëllimit.

Fytyra e lojës ndryshoi në pjesën e dytë, kur Kastrioti u fshi nga fusha, duke lënë inisiativën e hapësirën një skuadre që ka elementët për të bërë keq. Dygolëshi i kroatit Edi Basha në minutat 46 dhe 68 siguroi përmbysjen për blutë, që neutralizuan kundërshtarin dhe imponuan lojën e tyre të vrullshme, që Longo e ka përcaktuar që në fillim si arma plus e skuadrës së tij.

Në fund, Kukësi arriti të triumfonte me përmbysje 3-1 ndaj Kastriotit në sfidën e zhvilluar në “Elbasan Arena”, duke marrë komandën e kampionatit në përfundim të javës së dytë. Verilindorët janë ekipi i vetëm që kryesojnë me pikë të plota, pas triumfeve në 2 javët e para, respektivisht përballë Egnatias dhe Kastriotit me të njëjtin rezultat 3-1.