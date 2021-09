Fitore në debutim për Kukësin e italianit Longo, që shkon të fitojë 1-3 në Rrogozhinë përballë Egnatias. Nuk i bën punë stadiumi i rikonstruktuar të besuarve të Gugash Maganit, që vetëm mundën të futeshin momentalisht në lojë me Telushin, por pa mundur të përballonin një kundërshtar që u shfaq i konsoliduar.

Kështu, Kukësi debuton me rezultatin 1-3 në sfidën ndaj Egnatias, në një ndeshje të luftuar, duke treguar se është në gjendje të lërë pas sezonin e kaluar për tu harruar. Skuadra e Longos funksionon, në qarkullim e vertikalizim, duke furnizuar Dacin me topa të vlefshëm, që sulmuesi i shfrytëzoi në minutën e 22’, kur përfitoi nga gabimi i mbrojtësve rrogozhinas duke realizuar golin e parë.

Tronditja që pësuan vendasit ishte e kuptueshme, por jo aq sa të tregoheshin aq xhentil sa të lejonin 20 pasime radhazi të kuksianëve, që cuan në golin e dytë të Peposhit në fundin e pjesës së parë. Një avantazh prej dy golash që mbajti të qetë Longon për pjesën e dytë, në të cilën mund të administronte rezultatin, duke përdorur kundërsulmin.

Egnatia e rriti presionin, në tentative për të rihapur lojën, por goditja e Bruno Telushit përfundoi ngjitur me shtyllën, ndërsa Krasniqi ishte i pafat në konkluzion, duke goditur shtyllën. E megjithatë, rrogozhinasit ngushtuan diferencën në fundin e lojës, me një “silurë” të Telushit, që befasoi portierin Tafas. U duk sikur do të mbyllej gjithcka aty, por Milunovic realizoi edhe golin e tretë për t’i dhënë tre pikët e para Kukësit që në javën e parë të kampionatit.