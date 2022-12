Fitore shumë e hidhur për Uruguain, i cili mundi 2-0 Ganën, por u eliminua nga Botërori 2022 në Katar. Në Al Wakrah, dygolëshi i de Arrascaeta (26′ dhe 32′) vendos pas penalltisë së humbur të Ayew në 0-0. Megjithatë, është fitorja 2-1 e Koresë së Jugut ndaj Portugalisë ajo që rezultoi fatale. Aziatikët kualifikohen në raundin me eliminim direkt për shkak të golavarazhit më të mirë. Kështu Celeste dhe afrikanët e përshëndesin kështu Katar 2022.

Gana krijoi rastin e parë, me Jordan Ayew që gjuan me të djathtën në limite, por Rochet e ndal. Më pas Kudus fitoi një 11 metërsh, por Andre Ayew u hipnotizua nga portieri uruguaian dhe nuk shënoi nga pika e bardhë. Në minutën e 26-të, megjithatë, Celeste kalon në avantazh. Gjuajtja e Suarez me të djathtën në zonë refuzohet nga Ati-Zigi, por de Arrascaeta shënon me kokë. Nuk kaluan më shumë se 6 minuta dhe në të 32′ lojtari i Flamengos dyfishon rezultatin dhe realizon golin e dytë personal.

URUGUAI FITON, POR NUK KUALIFIKOHET

Në pjesën e dytë, Gana tentoi të përshpejtonte, por ishte gjithsesi formacioni i Alonso ai që këmbëngulte. Pellistri dhe Valverde tentuan pa e kornizuar portën në rastin e parë dhe gjetën kundërshtarin Ati-Zigi në rastin e dytë. Afrikanët këmbëngulin dhe pas një goditje me të majtën të Semenyo, i cili zëvendësoi Williams, Kudus godet por ndalet nga një super Rochet. Pikërisht kur kualifikimi dukej i arritshëm, Hwang Hee-Chan i dha Koresë së Jugut fitoren 2-1 ndaj Portugalisë. Diferenca e golave ​​është e njëjtë (0), por numri më i madh i golave ​​të shënuar nga Son dhe shokët e tij (4) dënon amerikanët e jugut (2). Do të mjaftonte një gol, por Ati-Zigi ishte vendimtar në diagonalen e de la Cruz. Kështu përfundon 2-0, një nga fitoret më të hidhura në historinë e Uruguait. Ndërkohë Gana e mbyll e fundit në grupin H me 3 pikë dhe eliminohet nga Katar 2022.