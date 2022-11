U mund në debutim nga Franca, pavarësisht një pjese të parë të shkëlqyer, por Australia hakmerret ndaj Tunizisë. Socceroos fitojnë 1-0 në Al-Janoub. Goli vendimtar arrin në minutën e 23-të dhe mban firmën e Mitchell Duke. Rrethimi i Tunizisë, i cili dominon në pjesën e dytë, nuk jep fryt. Gjithçka ndalet nga muri i ngritur nga Souttar dhe shokët e tij. Kështu rihapet gara kualifikuese, në pritje të Danimarkë-Francë.

Duke i dhuron fitoren Australiasë

Tunizia e nis mirë takimin duke dominuar fushën. Në të 20′ skuadra e Kadri niset në një kundërsulm të frikshëm, por pa arritur të konkretizojë. Gjithsesi goli i buzëqesh skuadrës së Graham Arnold. Në minutën e 23′-të australianët kundërsulmojnë saktë dhe shënojnë me Duke që finalizon me kokë pas krosit në zonë. Më pas shoku i tij i skuadrës Irvin tenton të dyfishojë rezultatin në të 33-ën, pa sukses. Rasti tjetër për Tunizinë vjen në minutën e 45′-të me Drager që gjuan me të djathtën brenda zonës, por ndalet nga Souttar. Një tjetër kombinim i bukur mes Jebali që gjen në qendër të zonës Msakni i cili nuk ia del të inkuadrojë portën në të 48′-ën. Dhe me rezultatin 1-0 Daniel Siebert vërshëllen për mbylljen e pjesës së parë.

Momenti i parë për t’u evidentuar në pjesën e dytë, vjen në minutën e 66′-të. Tunizia proteston për një rast për penallti për prekje të topit me dorë, por arbitri kryesor vijon lojën. Pavarësisht rezultatit negativ, dhurojnë spektakël tifozët tunizianë që nuk ndalin asnjë moment të mbështesin djemtë e tyre. Drithërima për tunizianët në minutën e 70′, të cilët mund të ishin ndëshkuar nga goli i dytë. Mclaren kroson ulët në të majtë për tek Leckie i cili del huq për shumë pak. Australia rrezikon sërish me Mooy në të 74′-ën që godet nga distanca , por topi shkon fare pranë traversës. Në minutat e mbetura rrethimi tunizian vazhdoi ndaj murit të ngritur nga Souttar me shokë. Gjithsesi asgjë nuk ndryshoi edhe në 6 minutat e shtesës me Australianë që buzëqesh. Një gol i Duke dhe një fitore e çmuar, e cila rihapi garën kualifikuese.