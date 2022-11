Ka përfunduar 6-2 sfida e dytë e Botërorit Katar 2022, ajo mes Anglisë dhe Iranit. E ka nisur si jo më mirë skuadra e Southgate duke dominuar të gjithë ndeshjen. Mënyra më e mirë për t’i thënë kundërshtarëve të tyre se synojnë trofeun më madhor të futbollit.

Një sfidë e cila është shenjuar edhe nga një incident me protagonist portierin e Iranit Beiranvand. Ky i fundit është përplasur me shokun e skuadrës Hossein duke mbetur i shtrirë në fushë. Moment që ka ndërprerë ndeshjen për disa minuta deri në “ok” e stafit mjekësor për të vazhduar lojën.

Golat për kombëtaren angleze e tektnikut Southgate u realizuan nga Bellingham, Sterling, dygolësh i Saka, Rashford dhe Grealish. Ndërkohë për skuadrën iraniane ka realizuar dygolësh Taremi.

Gjashtë gola dhe as edhe një nga Kane. Anglia ka shumë armë dhe tregoi disa. Kapiteni nuk mbante shiritin ylber kundër diskriminimit: FIFA kishte kërcënuar me sanksione. Ndërkohë lojtarët iranianë nuk e kënduan himnin në shenjë proteste kundër regjimit të vendit të tyre. Me sa duket në këtë Botëror nuk do të flasim vetëm për futbollin…

Kështu Anglia merr tri pikët e para në Grupin B. Takimi i radhës për skuadrën e Southgate do të jetë ai me Uellsin më 29 nëntor.

ANGLI 6-2 IRAN

Bellingam 35′, Saka 44′, 62′, Sterling 45′, Rashford 71′, Grealish 90′ / Taremi 64′, (p) 90’+13′