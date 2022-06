Përfundon 1-1 mes Gjermanisë dhe Anglisë në Mynih dhe ishte Italia ajo që buzëqeshi, e para e vetme në grupin 3 të Ligës A të Ligës së Kombeve pas fitores 2-1 me Hungarinë. Në Allianz Arena, vendasit kaluan në epërsi në fillimin e pjesës së dytë me Hofmann, të cilit iu anulua një gol edhe në pjesën e parë. Megjithatë, dy minuta nga fundi, mendoi Kane me penallti për të barazuar rezultatin dhe për të shmangur rënien e skuadrës së tij. Fitojnë gjithashtu edhe Turqia e Finlanda.

LIGA A

Anglia shkoi një hap larg rënies në Grupin 3 të Ligës së Kombeve, por Kane shpëtoi skuadrën e tij në fund me ndeshjen që përfundoi 1-1, në Mynih, përballë Gjermanisë. Vendasit e nisën më mirë dhe kaluan në avantazh në minutën e 23-të me Hofmann, por pas një konsultimi të gjatë me VAR, arbitri Del Cerro me të drejtë anuloi për pozicion jashtë loje. Në fillim të pjesës së dytë, Gjermania vazhdoi insistimin drejt portës angleze: në minutën e 50-të Hofmann mposhti një Pickford fajtor, këtë herë goli është i rregullt dhe mesfushori i Gladbach mund të festojë realizimin e tretë në kombëtare. Anglia provoi por rrezikoi të kapitullonte në minutën e 71-të kur Pickford i mohoi dyfishimin Muller. Skuadra e Southgate rriti lojën, në minutën e 77-të Kane detyroi Neuer të bënte një mrekulli, ndërsa në minutën e 84-të Sterling fshikulloi shtyllën. Sulmi anglez u materializua më pas në minutën e 88-të kur Schlotterbeck pengoi Kane në zonë dhe arbitri fishkëlliu një penallti pasi u konsultua me VAR. Sulmuesi i Tottenham firmosi 1-1 nga pika e bardhë.

Në ditën e dytë të Ligës së Kombeve, Italia mposhti 2-1 Hungarinë dhe kaloi në krye të grupit 3 të Ligës A me 4 pikë. Në Manuzzi, në Cesena, të kaltrit luajtën një pjesë të parë të shkëlqyer dhe zhbllokuan ndeshjen pas gjysmë ore lojë me një të djathtë të bukur në hyrje të zonës nga Barella. Dyfishoi rezultatin në fund të pjesës së parë Pellegrinin (45′), ndërsa pas rifillimit Politano u ndal nga traversa. Një autogol fatkeq i Mancinit i ktheu në lojë hungarezët (61′), por pa mundur të pengojnë Italinë të marrë vendin e parë të grupit me 4 pikë.

LIGA B

Një dygolësh i Pohjanpalos brenda shtatë minutave, midis të 31′ dhe 38′, i dha Finlandës një fitore 2-0 ndaj Malit të Zi dhe skandinavët janë tani të parët në Grupin 3 të Ligës B.

LIGA C

Turqia është një ortek i vërtetë përballë Lituanisë në Grupin 1 të Ligës C: dy dygolësha, një nga Sinik në pjesën e parë dhe tjetri nga Dursun në pjesën e dytë, të shoqëruar nga golat e Akgun dhe Dervisoglu në fund i kanë dhënë fitoren 6-0 dhe vendin e parë turqve. Me ta, me pikë të plota edhe Luksemburgu, i cili përfitoi nga epërsia e dyfishtë numerike për të fituar 1-0 kundër Ishujve Faroe (penalltia e Rodrigues ishte vendimtare mes kartonëve të kuq për Joensen dhe Vatnhamar).