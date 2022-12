Premier League është rikthyer në Boxing Day dhe ata që e inauguruan ishin Brentford dhe Tottenham. Një barazim 2-2 me vendasit që shkuan me dy gola përpara falë devijimeve para portës nga Janelt (15′) dhe Toney (54′). Spurs u rikthyen me goditjen me kokë të Kane në minutën e 65. Sulmuesi goditi edhe traversën, pasi e djathta e Hojbjerg (71′) vulosi rezultatin. Skuadra e Contes arrin në 30 pikë, duke barazuar për momentin Newcastle në vendin e tretë.

RIKTHIMI I SPURS

Në minutën e 65-të, megjithatë, Kane shkurtoi distancën duke goditur saktë me kokë në krosimin e Lenglet. Goli i barazimit erdhi gjashtë minuta më vonë, me të djathtën e Hojbjerg në zonë. Rezultati fiksohet 2-2, pas asistit të Kulusevski. Në minutën e 84, Kane goditi edhe traversën me kokë, duke iu afruar golit që do të përfundonte përmbysjen. Në kohën e shtesë, Raya shpëtoi rezultatin në të majtën e Son. Kështu përfundoi 2-2. Një tjetër rikthim, ndonëse i pjesshëm këtë herë, për Tottenham, që ngrihet në 30 pikë. 10 pikë më pak për Brentford që ndalon një tjetër ekip të madh pas suksesit para Kupës së Botës kundër Manchester City të Guardiola.