Ndeshja e madhe e javës së 4 të Serisë A mes Juventusit dhe Milanit përfundon në barazim 1-1, rezultat që lejon kuqezinjtë të kapin Interin në krye, ndërsa bardhezinjtë janë ende pa fitore dhe kanë vetëm 2 pikë. Një kundërsulm i Moratas në minutën e 4 solli avantazhin për torinezët, të cilët shkuan pranë dyfishimit përsëri me spanjollin dhe më pas me Dybala. Skuadra e Piolit ndryshoi ritëm në pjesën e dytë dhe gjeti barazimin me një goditje me kokë nga Rebic (76 ‘).

Juventus ngre zërin, por Milani i ndëshkon në pjesën e dytë. Në Allianz Stadium përfundoi 1-1, një rezultat që i rri ngushtë bardhezinjve për shkak të sasisë së lojës dhe mundësive të prodhuara, por në të njëjtën kohë shpërblen këmbënguljen e Djallit për të besuar në të, si gjithmonë, deri në fund. Skuadra e Allegrit ndezi sinjalin e parakalimit pas vetëm katër minutash me një veprim dërrmues individual nga Morata (Milani pësoi gol në kundërsulm nga një këndore në favor), Milani riktheu ekuilibrin pas gjysmë ore lojë në pjesën e dytë, me një goditje me kokë të Rebic, që përfundoi në këndin e largët të Szczesny.

Një barazim që padyshim i kënaq kuqezinjtë, për mënyrën sesi po shkonte ndeshja (Kjaer gjithashtu i dëmtuar pas gjysmë ore lojë), dhe e detyron Juven edhe një herë në një renditje përfundimisht inferiore, me 2 pikë në 4 ndeshje. Milan, në pritje që Napoli të luajë të hënën, ruan vendin e parë në renditje, bashkë me Inter.