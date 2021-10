Në ndeshjen e madhe të javës së 8 të Serie A, Juventus mposht Romën 1-0, duke rrëmbyer fitoren e katërt radhazi dhe duke u rikthyer në zonën e lartë të renditjes. Sfida në Allianz Stadium u vendos nga një goditje me fat ea Kean, që devijoi pa dashje një tjetër goditje me kokë të Bentancur në minutën e 16 ‘. Verdhekuqtë patën mundësinë perfekte për të barazuar në minutën e 44, por Veretout u ndal nga Szczesny nga pika e bardhë e penalltisë (44 ‘) e akorduar nga Orsato.

Juve konfirmoi traditën pozitive kundër Romës dhe fitoi 1-0 në Allianz Stadium. Fituesi i ndeshjes ishte Kean, me golin e tij me fat në pjesën e parë. Bardhezinjtë kështu arrijnë fitoren e tyre të katërt radhazi në kampionat, një seri që Pirlo nuk e arriti kurrë në kampionatin e fundit. Kjo lloj ecurie mungonte që nga korriku 2020. Dhe fitores i shtohet një tjetër ndeshje me portën të paprekur, e dyta radhazi pas 20 ndeshjeve të njëpasnjëshme në të cilat Juventus kishte pësuar të paktën një gol. Bardhezinjtë kështu mbërrijnë një pikë prapa Romës, por edhe tre pikë prapa Interit dhe të dielën e ardhshme do të jetë ndeshja direkte.