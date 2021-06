Misioni i kryer për Italinë. Me raundin e 1/8 të siguruar që para se të luhej, në ndeshjen e fundit të Grupit A në Euro 2020, skuadra e Mancini mundi Uellsin 1-0 dhe e mbylli grupin në vendin e parë me pikë të plota (Uellsi i dyti, Zvicra e treta). Në Olimpico ishin të kaltrit ata që bënë ndeshjen dhe Pessina (39 ‘) zhbllokoi rezultatin me një devijim që përfundoi pas shpinës së Ward. Në pjesën e dytë Bernardeschi goditi edhe një shtyllë, ndërsa britanikët me një Bale e Ramsey të padukshëm gjatë gjithë ndeshjes e mbyllën me 10 lojtarë pas kartonit të kuq për Ampadu (55 ‘) që lejoi Italinë të menaxhon rezultatin.

Në Euro 2020 Italia vazhdon të fitojë, të luajë mirë dhe t’i bëjë tifozët të ëndërrojnë. Statistikisht, faza e grupeve thotë gjashtë pikë, shtatë gola të shënuar dhe zero të pësuar. Dhe kjo nuk është e gjitha. Falë suksesit me Uellsin, në fakt, Mancini fikson rezultatin e 30-të radhazi të dobishëm dhe barazon rekordin historik të trajnerit Vittorio Pozzo.

Gjë që nuk kishte ndodhur për 82 vjet, sa për të kuptuar rëndësinë e arritjes dhe që konfirmon punën e shkëlqyer të bërë nga trajneri dhe cilësinë e grupit të të kaltërve. Një grup që ka treguar se mund të bëjë mirë edhe me “linjat e dyta” në fushë dhe që ka ende shumë armë për të përdorur nga tani e tutje. Sigurisht, tani Italia duhet të merret me sfidat për jashtë ose brenda, por me këto të dhëna nuk ka asnjë arsye për të kultivuar frikë ose pasiguri.