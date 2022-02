Favoritët përpara ndeshjeve të para të 1/8 të finaleve të Champions League në fund marrin rezultate premtuese, por si për Liverpool ashtu edhe për Bayern Mynih nuk ishte fare e lehtë. Reds të Jurgen Klopp arritën të triumfojnë në San Siro 0-2 me golat e Firmino e Salah, duke mundur një Inter të mirë. Në ndeshjen tjetër, Salzburg frikësoi jo pak Bayern Mynih me avantazhin e minutës së 21, përpara se Nagelsmann të shpëtohet nga Coman në minutën e fundit të kohës së rregullt.

INTER 0-2 LIVERPOOL

Komplikohen planet evropiane të Interit të Simone Inzaghit, që në ndeshjen e parë të 1/8 të Ligës së Kampionëve u mund 0-2 në shtëpi nga Liverpool. Pavarësisht një paraqitje të mirë të zikaltërve, pranë golit në të 16 me traversën e Calhanoglu, skuadra e Klopp gjeti fitoren duke kaluar në avantazh në momentin e presionit më të madh nga Interi. Firmino shënoi me kokë në minutën e 75, ndërsa dyfishimi erdhi tetë minuta më pas e mban firmën e Salah. Praktikisht, një skenë e parë edhe më parë. Interi luajti të paktën si i barabartë kundër një klubi të madh evropian, por nuk gjeti golin dhe humbet me diferencë duke u dorëzuar nën goditjet e kundërshtarit. Kishte ndodhur në shtëpi me Realin në ndeshjen e parë të grupeve (goli i Rodrygos në fund), ndodhi ndaj Liverpool, i cili rrëmbeu fitoren në finale me Firminon dhe Salah pas një ndeshje të barabartë. Rikthimi është në Anfield më 8 mars, por kualifikimi është i komprometuar.

SALZBURG 1-1 BAYERN MYNIH

Në ndeshjen e parë të 1/8 të Ligës së Kampionëve, Bayern Munich nuk shkoi përtej 1-1 në shtëpi ndaj Salzburg: një rezultat që lë gjithçka të hapur në funksion të ndeshjes së kthimit të planifikuar në Gjermani më 8 mars. Ai që shpëtoi gjermanët ishte Coman, i cili në të 90-ën barazoi rezultatin nga fare pranë në një asist të Müller, duke iu përgjigjur avantazhit të firmosur në kundërsulm, në minutën e 21 nga Adamu, i cili hyri në fillim të lojës në vend të Okafor të dëmtuar. Të rinj dhe plot talent, me një nuancë mungese eksperience. Salzburgu befason Evropën, e për pak kohë edhe Bayernin. Austriakët ndaluan bavarezët favoritë në 1-1: vendosën golat e Adamu në të 21′ dhe të Coman në 90′. Ecuria e Salzburgut, megjithatë, shkon përtej rezultatit. Pavarësisht moshës mesatare shumë të ulët (23 vjeç e 242 ditë, më e ulëta në fazën eliminatore të kompeticionit që kur Ajax në vitin 2003 sfidoi Milanin me një ekip mesatarisht 22 vjeç e 205 ditë), austriakët kanë luajtur me personalitet të madh, duke vendosur ritmin e lojës. Bayern në këtë mënyrë u vu në vështirësi edhe në qarkullimin e topit. E në më shumë se një rast ata rrezikuan të shkonin në 2-0. Por në fund i shpëtoi përvoja.