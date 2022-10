Tetë gola në dy ndeshje, ngrenë siparin e mbrëmjes së të mërkurës në Champions, me verdikte të rëndësishme. Inter kualifikohet në 1/8 me një ndeshje ende për tu luajtur e pa pritur Barcelona-Bayern. Zikaltrit duhet të fitonin kundër Viktoria Plzen dhe e bënë me një poker ku u përfshi edhe Lukaku. Belgu u kthye në fushë pas dy muajsh e gjeti menjëherë rrjetën. Fitore edhe për Porto në transfertën e Brugge. Belgët mbeten kryesues por portugezët tani janë vetëm një pikë prapa

INTER – VIKTORIA PLZEN 4-0

Inter mposhti Viktoria Plzen me rezultatin 4-0 dhe kualifikohet në fazën e 1/8 të Ligës së Kampionëve me një ndeshje për tu luajtur. Në San Siro, zikaltrit vuajtën në pjesën e parë, pastaj zhbllokuan ndeshjen me një goditje me kokë të Mkhitaryan (35′). Para pushimit, Dzeko (42′) siguroi rezultatin. Boshnjaku e mbylli ndeshjen në minutën e 66-të me një goditje të saktë tokazi. Në të 83, rishfaqet Lukaku pas dy muajsh mungesë dhe belgut iu nevojitën vetëm 4 ‘për të gjetur golin (87’).

Ishte e nevojshme të fitohej dhe misioni u përmbush. Interi mundi 4-0 Viktoria Plzen dhe e bëri të padobishme ndeshjen e radhës mes Barcelonës dhe Bayern Mynih për kualifikimin. Skuadra e Inzaghi arrita në 1/8 e Champions me zhurmë golash. Mkhitaryan hapi rezultatin me kokë, pastaj Dzeko përfundo punën mes fundit të pjesës së parë dhe fillimit të së dytës. Shtatë minuta lojë, plus shtesa, edhe për Lukakun. Belgu nuk kishte luajtur që nga fundi i gushtit, që nga java e tretë e kampionatit. “Giuseppe Meazza” e përshëndeti me një kor mirëseardhjeje e ai si falënderim iu përgjigj me një gol rreth tre minuta pas hyrjes në fushë. Një mbrëmje pefekte për tifozët e Interit.

BRUGGE – PORTO 0-4

Duhej një fitore e Porto për të mbajtur Atletico Madrid në distancë dhe për të rrezikuar kualifikimin e colchoneros, dhe suksesi erdhi. Një fitore befasuese në stadiumin Jan Breydel, me Brugge që humbi 4-0. Dragões dominuan në pjesën e parë, duke iu afruar disa herë golit. Eustaquio, Otavio dhe Uribe përfituan nga mungesa e vëmendjes në mbrojtje të belgëve, por gabuan goditjet. Megjithatë, ai që shpërdoroi në mënyrë sensacionale, ishte Galen që goditi mbi shokun e tij Evanilson. Goli që zhbllokoi ndeshjen erdhi në minutën e 33-të dhe mban firmën e Mehdi Taremi. Iraniani finalizoi në asistin vertikal të Otavio, pasi Mechele kishte humbur topin në mënyrë skandaloze.

Në nisje të pjesës së dytë, psikodrama e Brugge konsumohet nga pika e bardhë. Diogo Costa priti penalltinë e Vanaken, e cila duhej përsëritur për parregullsi. Këtë herë u paraqit Lang, por portieri neutralizoi sërish. Penalltia e tretë e pritur në tre ndeshje për portierin e Portos. Evanilson dyfishoi në minutën e 58-të dhe Eustaquio gjeti trisin nga fare pranë në minutën e 60-të. Brugge pësoi pokerin në minutën e 70-të, me Taremi që fiksoi dygolëshin personal. Në fund belgët shkuan pranë golit të flamurit me Jutgla, por përfundoi 4-0. Porto ngjitet në 9 pikë dhe kalon në -1 nga Brugge, që kryeson grupin.