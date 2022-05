Interi fiton 3-1 në fushën e Cagliari-t dhe mban ende të hapur garën për kreun e Serie A, e cila do të vendoset në javën e fundit: Zikaltrit duhet të mposhtin Sampdoria-n dhe të shpresojnë që Milan-i të humbasë ndaj Sassuolo-s. Për sa i takon sfidës në “Sardegna Arena” ndaj Cagliari-t rezultati u zhbllokua në minutën e 25′-të me një goditje me kokë nga Darmian, ndërkohë që në minutën e 11-të ishte anuluar me VAR një gol i Skriniar për prekje të topit me dorë. Në fillim të pjesës së dytë zikaltrit dyfishuan shifrat me Lautaro Martinez (51′) me një diagonale të bukur. Ndërkohë në të 54′-ën Lykogiannis shënoi golin e vetëm për Caglairi-n duke e kthyer skuadrën e tij në lojë, por 30 minuta më pas Lautaro Martinez trefishoi për Interin që vijon garën për titullin.