Inter mposhti Empolin 2-0 dhe lë pas humbjen me Lazion dhe barazimin e zjarrtë me Juventusin, duke u rikthyer në -7 nga Milani kryesues. Në Castellani, vendasit e nisën më mirë, por në avantazh kaluan zikaltrit në minutën e 34 me më të mirin në fushë D’Ambrosion, i cili me një goditje me kokë befasoi Vicarion. Në minutën e 52′ toskanët mbeten me 10 lojtarë për kartonin e kuq të Ricci (faull i keq ndaj Barella) dhe Dimarco e mbylli më pas ndeshjen në minutën e 66′.

Roma arkivoi javën e 10 të Serie A me një fitore me përmbysje. Në Unipol Domus, të besuarit e Mourinhos mundën 1-2 Cagliarin e vendit të fundit dhe u ngjitën në kuotën 19 pikë në renditje. Në pjesën e parë u zhvillua një ndeshje e bllokuar dhe për tu shënuar ishte vetëm traversa e Bellanovas. Në pjesën e dytë erdhën golat që vendosën ndeshjen: Pavoletti (52′) zhbllokoi me të djathtën, më pas Ibanez (71′) barazoi me një goditje me kokë dhe Pellegrini (78′) përmbysi rezultatin me një goditje dënimi. Minutat shtesë i luajti edhe Marash Kumbulla, i aktivizuar në të 90 në vend të Veretout.

Lazio la pas humbjen e shëmtuar në Verona dhe mposhti Fiorentinën 1-0 në Olimpico. Pjesa e parë u luajt pa shumë raste shënimi: vetëm Immobile dhe Lazzari shkuan pranë golit përkatësisht me një goditje të pasaktë dhe me një të majtë të shpëtuar nga Terracciano. Dy skuadrat vazhduan të përballen hapur me njëra-tjetrën edhe në pjesën e dytë, por ishin bardhekaltrit ata që gjetën golin e fitores në minutën e 52 me Pedron, në asistin e Milinkovic-Savic. Vendi i gjashtë për Sarrin.

Serie A Italy

