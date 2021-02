Parakalimi i përmbushur nën shenjën e përcaktuesit të zakonshëm gjigant, Romelo Lukaku: Inter përfiton nga humbja e Milanit në Spezia dhe vendos sinjalin e parakalimit në krye të renditjes falë Lukakut, lojtari i ndeshjes me penalltinë e shënuar në të 22′ dhe të djathtën në minutën e 46′ që vendosi rezultatin ndaj Lazios. Një fitore me peshë për Conte, që ngjitet në kuotën e 50 pikëve, +1 ndaj Piolit (e diela tjetër ballë për ballë tashmë është emocionuese). Nga ana tjetër, Inzaghi ndalet pas gjashtë sukseseve radhazi në Serie A, duke mos përfituar nga humbja e Juventusit në Maradona dhe kështu mbetet me 40 pikë (si Napoli dhe Atalanta), dy pikë prapa bardhezinjve.

Conte nuk mendoi për Milanin dhe nisi lojën me Bastoni, Barella dhe Brozovic (të gjithë në rrezik skualifikimi), pikërisht nën sytë e

teknikut të kombëtares e ish-Inter Roberto Mancini. Në 10 minutat e para ishte Lazio që u mundua të luante ndeshjen, por pa krijuar probleme për Handanovic (për sllovenin vetëm një ndërhyrje ndaj Immobiles në minutën e 13). Reina pati impenjimin e tij në minutën e 12-të në goditjen e Lautaros, por pika e kthesës vjen në të 20’ kur Hoedt pengon në zonë argjentinasin. Fabbri akordon penallti dhe Lukaku pas 2′ minutash – mes protestave dhe Var – kaloi zikaltrit në avantazh. Ndeshja duket se ka marrë tashmë drejtim dhe Interi dyfishoi në minutën e 46: Brozovic e përplasi topin në këmbën e Lazzarit e Romelu nuk hezitoi të shënonte golin numër 300 mes klubeve dhe kombëtares.

Loja është e bukur, edhe në pjesën e dytë, ritmi është i lartë dhe kundërsulmet fillojnë të peshojnë. E megjithatë Lazio ka nevojë edhe për pak fat për tu kthyer në lojë. E bën në minutën e 61 me një goditje dënimi të Milinkoviç, të devijuar nga Escalante, që befasoi Handanoviç. Është thjesht një iluzion, në fakt, sepse Lauraro kthen distancën në fuqi, duke vrarë moralin e bardhekaltërve pas vetëm tre minutash. Brozovic nisi në aksion Lukakun, që shpërtheu përballë Parolos, duke shërbyer më pas për Lautaron, që nuk gaboi para portës: 3-1 dhe Inter rrëmbeu tre pikë krejtësisht të merituar. Tani Milano pret derbin e së dielës së ardhshme, që do të vendosë kreun e Serie A.

ITALY – SERIE A

Roma 3 – 0 Udinese

Cagliari 0 – 1 Atalanta

Sampdoria 2 – 1 Fiorentina

Crotone 1 – 2 Sassuolo

Inter 3 – 1 Lazio