Mbrëmje e madhe golash e spektakli në Champions League. Të mëdhatë nuk zhgënjejnë, pothuajse, sepse PSG me tredhëmbëshin e artë për herë të parë së bashku në fushë ngecin në fushën e Brugge. Triumf në San Siro për Real Madrid, që ndëshkon Inter në minutën e fundit, ndërsa përmbysja e ripërmbysja e Anfield nxjerr në dritë Liverpool. Festival golash për City e Ajax.





GRUPI A

Messi-Mbappe-Neymar duhet të ishin spektakli i mbrëmjes, e kështu në fakt nuk ishte. Të rreshtuar për herë të parë nga fillimi së bashku nga Pochettino, tridhëmbëshi i artë i PSG dështon të justifikojë pritshmëritë i ndalur nga një performancë surprizuese e Brugge. Belgët pasi u ndëshkuan në minutën e 15 nga Herrera, korigjuan në minutën e 27 me Vanaken. Një pikë për të dy skuadrat, që i hapin vendin e parë Manchester City, që shkatërron 6-3 Leipzig. Një ndeshje interesante në Etihad, që në momente të caktuara u vu edhe në balancë, pastaj lojtarët e Guardiolës bënë difernecën. Ake (18) e autogoli i Mukiele (28) u duk se i dhanë drejtim sfidës, por Nkunku ngushtoi diferencën (42) përpara se Mahrez me penallti të siguronte rezultatin në shtesën e të parës. Nkunku (51) insistoi sërisht të mbante në lojë gjermanët, por iu përgjig Grealish (56). Akoma një gol i Nkunku (73), pastaj Cancelo (75) e Jesus (85) mbyllën historinë.



















GRUPI B

Në ndeshjen e revanshit, revansh nuk pati, edhe pse rezultati i shkoi shumë pranë atij 3-3 të finales së 2005. Liverpool mori suksesin 3-2 në Anfield, në një ndeshje rokamboleske. Autogoli i Tomori (9) e penalltia e humbur e Salah dha idenë e gabuar, sepse në dy minuta (42 e 44) Milan përmbysi rezultatin me Rebic e Diaz. Vetëm se Reds kishin plane të tjera në pjesën e dytë dhe Salah (49) e Henderson (69) bënë një ripërmbysje duke marrë edhe vendin e parë në Grup, pasi në sfidën tjetër Atletico Madrid dështoi të shkonte më shumë se 0-0 me Porton, që madje humbi edhe një 11 metërsh me Taremin (80).











GRUPI C

Ajax shpartallon në transfertë 1-5 Sporting dhe i përgjigjet fitores së Dortmund në Turqi. Golavarazhi lejon hollandezët të jenë të parët, të udhëhequr nga katër gola të Haller (2, 9, 51, 63). Paulinho shënoi golin e vetëm për portugezët (33), përpara se të humbiste edhe një penallti (47). Golin tjetër për Heshtarët e shënoi Berghuis (39).

GRUPI D

Përfundoi 0-1 sfida e San Siros mes Inter e Real Madrid, në raundin e parë të Champions League. Zikaltrit e Simone Inzaghi bënë më shumë se mirë për pjesë të gjatë të ndeshjes, shkuan disa herë pranë avantazhit, por u përplasën vazhdimisht në një Courtois në formë të shkëlqyer. Në fund, kur lodhja bëri të vetën, erdhi goli i Rodrygo (89′) që ndëshkoi italianët. Ancelotti mund të festojë e të marrë menjëherë kryesimin, bashkë me Sheriff Tiraspol (përpara me diferencë golash).

CHAMPIONS LEAGUE – GROUP A

Club Brugge 1 – 1 Paris Saint-Germain

Manchester City 6 – 3 RB Leipzig

CHAMPIONS LEAGUE – GROUP B

Atletico Madrid 0 – 0 FC Porto

Liverpool 3 – 2 AC Milan

CHAMPIONS LEAGUE – GROUP C

Besiktas 1 – 2 Borussia Dortmund

Sporting CP 1 – 5 Ajax

CHAMPIONS LEAGUE – GROUP D

FC Sheriff 2 – 0 Shakhtar Donetsk

Inter 0 – 1 Real Madrid