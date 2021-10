“Barcelona dënon publikisht aktet e dhunshme dhe të padenja që trajneri ynë përjetoi gjatë largimit nga Camp Nou. Klubi do të marrë masa sigurie dhe disiplinore që këto ngjarje të mos përsëriten.” Kjo është deklarata e Barcelonës pas asaj që ndodhi jashtë Camp Nou pas humbjes së blaugranave në El Clasico, ku Koeman pësoi një kontestim të fortë nga tifozët.

Ndërsa trajneri doli nga Camp Nou me makinën e tij, disa përkrahës të Barcelonës e mbuluan atë me fyerje duke goditur makinën me grushte dhe duke i kërkuar të largohet nga Barcelona.