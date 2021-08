Lionel Messi ishte ai që të gjithë prisnin të shihnin me fanellën e PSG, në ndeshjen që po luhet kundër Reims. Por duhej pritur, duhej pritur deri në minutën e 66, moment që do të kalojë në histori si casti kur për herë të parë Pleshti u pa me një fanellë që nuk ishte e Barcelonës.

Me rezultatin 0-2, kur Mbappe në fushë kishte vendosur diktatin e tij, ndërsa argjentinasi shihte nga pankina, Pochettino vendosi se ishte momenti të hidhte në fushë lojtarin që kishte vetëm dy javë stërvitje me ekipin e tij të ri. Megjithatë tridhëmbëshi i ëndërrave Messi-Neymar-Mbappe nuk është parë ende, sepse argjentiasi ka zëvendësuar pikërisht mikun e tij brazilian Neymar, duke u rreshtuar përkrah Mbape e Di Marias në vijën e sulmit të skuadrës parisiene.