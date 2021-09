Milan mposht Venezian 2-0 në javën e pestë të Serie A dhe arrin Interin me 13 pikë në renditje. Me shumë lojtarë të formacionit të dytë në fushë, kuqezinjtë dominuan që në fillim, krijuan shumë, por duhet të prisnin pjesën e dytë dhe hyrjen e Theo Hernandez për ta zhbllokuar sfidën: francezi së pari i shërben Diazit një asist për golin e avantazhit (68’), pastaj nënshkroi golin që mbylli ndeshjen (82’). Lagunarët mbeten të tretët nga fundi.

Pas gjysmë frenimit në Stadium, Milan rifillon vrapimin dhe e bën këtë falë lokomotivës së tij më të shpejtë. Hyrja e Theos (dhe në përgjithësi zëvendësimet e Piolit), në fund rezultuan vendimtare, por njëmbëdhjetë titullarët e zgjedhur nga tekniku, sidoqoftë, ishin në gjendje të vinin në vështirësi të madhe Venecian që nga fërshëllima e parë e Pezzutos, duke krijuar një dozë të mirë rastesh dhe duke caluar vetëm në ftohtësinë para porte në disa rrethana. Kuqezinjtë konfirmohen si një mekanizëm i grasatuar mirë, të aftë të humbur strukturën edhe përballë shumë zëvendësimeve, edhe pse nuk mund të bëjnë gjithcka pa yjet e tyre.

Empoli rigjen fitoren në kampionat pas 25 ditësh (1-0 me Juventus) dhe merr tre pikë shumë të çmuara me 2-0 e fiksuar në Cagliari. Toskanët ishin superiore dhe me meritë kaluan në avantazh në fund të pjesës së parë falë golit të Di Francescos në minutën e 29-të. Keita i shkoi pranë barazimit, por vetëm godeti shtyllën. Kështu, në anën tjetër, mendoi Stulac të mbyllte ndeshjen me një goditje të shkëlqyer nga jashtë zonës nën kryqëzimin e shtyllave. Sardët mbeten të parafundit me 2 pikë.