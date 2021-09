Francia kthehet të fitojë në kualifikueset e Botërorit 2022, pas një serie të pazakontë për kampionët e botës: 2-0 në shtëpi me Finlandën falë dygolëshit të Griezmann. Dominojnë Portugalia, Holanda, Danimarka e Norvegjia: luzitanët kalojnë 3-0 në Azerbaijan me Bernardo Silva, André Silva e Jota, ndërsa Oranje marrin përpara Turqinë 6-1 me tregolëshin e Depay e golat e Klaassen, Til e Malen. Pesë gola për Danimarkën (5-0 në Izrael) e Norvegjinë, që shkatërron 5-1 Gjibraltarin me tre gola të Haaland.















WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP A

Azerbaijan 0 – 3 Portugal

Republic of Ireland 1 – 1 Serbia

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP D

Bosnia and Herzegovina 2 – 2 Kazakhstan

France 2 – 0 Finland

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP F

Austria 0 – 1 Scotland

Denmark 5 – 0 Israel

Faroe Islands 2 – 1 Moldova

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP G

Montenegro 0 – 0 Latvia

Netherlands 6 – 1 Turkey

Norway 5 – 1 Gibraltar

WORLD CUP – UEFA QUALIFICATION: 1ST ROUND: GROUP H

Croatia 3 – 0 Slovenia

Russia 2 – 0 Malta

Slovakia 2 – 0 Cyprus