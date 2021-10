Cristiano Ronaldo rimerr kopertinën e Manchester United. Në javën e dhjetë të Premier League, Djajtë e Kuq fitojnë 3-0 ndaj Tottenhamit me një gol dhe një asist (për Cavanin) nga CR7. Chelsea mundi Neëcastle 3-0 (dygolësh i James dhe penallti e Jorginhos) dhe u shkëput edhe ë shumë nga Liverpool, i rikuperuar në 2-2 nga Brighton. City u shemb sërish, 0-2 me Crystal Palace, feston Arsenali (2-0 në Leicester), Southampton dhe Burnley.

Manchester United i dha fund krizës me një 3-0 brilant ndaj Tottenhamit. Spurs imponojnë një lojë më pak bindëse se herët e tjera, por arrijnë të ndërtojnë shanset e para të mbrëmjes me goditjen e Son nga fare pranë, mbi traversë dhe golin e anulluar për pozicion jashtë loje të Romeros. Djajtë e Kuq mbrohen kompakt dhe përdorin kundërsulmin me goditjen me kokë të Cavanit dhe Fredit të bllokuar nga Lloris. Në minutën e 38′ zhbllokohet rezultati: Bruno Fernandes penelon një pasimin nga distanca e diagonalja e Cristiano Ronaldos përfundoi në rrjetë. 1-0 për United, që mbron mirë përpjekjet e Tottenhamit për të goditur në kundërsulm.

Durimi i të besuarve të Solskjaer shpërblehet në minutën e 64′ me një kundërsulm mjeshtëror të tre violinave. Bruno Fernandes rikuperoi topin, Ronaldo shpik një pasim filtrues preciz dhe Cavani kaloi Llorisin për golin e 2-0. Në fund, Ronaldo del (dhe debaton me Solskjaer) për t’i lënë vend Rashfordit, i cili ia kthen besimin norvegjezit duke shënuar golin e 3-0 në kundërsulm. Mançesteri fiton dhe arrin në 17 pikë, pikërisht në zonën e Champions League. Tottenham, në humbjen e dytë radhazi në Premier League, mbetet në kuotën 15.

Premier League England

Leicester City 0-2 Arsenal

Burnley 3-1 Brentford

Liverpool 2-2 Brighton & Hove Albion

Manchester City 0-2 Crystal Palace

Newcastle United 0-3 Chelsea

Watford 0-1 Southampton

Tottenham Hotspur 0-3 Manchester United