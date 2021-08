Milani shkëlqen në ndeshjen e parë të sezonit në San Siro. Në javën e dytë të Serie A, skuadra e Piolit mposhti Cagliarin 4-1 dhe i përgjigjet Interit, Napolit, Romës dhe Lazios. Në Meazza kuqezinjve i mjafton vetëm pjesa e parë për të mbyllur çështjen. Një goditje e lirë nga Tonali (12′) zhbllokoi ndeshjen, pastaj kuqqezinjtë dominuan me Leaon (17′) dhe një dygolësh i Giroud (24 ‘dhe (p) 43′) pas barazimit momental të Deiolas (15’). Poker edhe për Romën e Mourinhos, që shpartallon Salernitanën dhe mbetet me pikë të plotë.

Milan është një ortek i vërtetë përballë Cagliarit. Në San Siro përfundon 4-1 (gjithçka ndodh në pjesën e parë), me kuqezinjtë që konfirmojnë indikacionet e mira të paraqitura në debutimin kundër Sampdorias, duke i pasuruar me shumë nota të tjera pozitive. Mbi të gjitha, goli i parë i Tonalit me fanellën e Milan (goditje e lirë) dhe pastaj dygolëshi i Giroud (një gol me penallti), shpirti i të gjitha aksioneve ofensive. Goli tjetër u nënshkrua nga Leao. Për Cagliarin realizoi Deiola, i cili barazoi provizorisht 1-1. Milani mbetet i kapur pas Interit në vendin e parë të renditjes dhe sheh me optimizëm në rifillimin pas pauzës, kur në një javë ata do të gjenden përballë Lazios, Liverpoolit dhe Juves.

Roma arrin fitoren e dytë në Serie A dhe mbetet me pikë të plota: në Arechi, të besuarit e Mourinhos mposhtin Salernitanan 4-0 me katër gola në pjesën e dytë. Pas një pjese të parë me pak emocione, Pellegrini zhbllokoi sfidën në minutën e 48, pastaj Veretout dyfishoi katër minuta më vonë. Në të 69’, Abrahami mbyll historinë duke nënshkruar golin e tij të parë me fanellën e verdhekuqve dhe Pellegrini gjeti përsëri golin në minutën e 79 për të fiksuar pokerin dhe dygolëshin personal.

Fitorja e dytë radhazi për Romën. Pas Fiorentinës në javën e parë, verdhekuqtë gjithashtu mposhin edhe Salernitanën. Dhe është një fitore e qartë, e fituar në pjesën e dytë. Rezistenca e granatave zgjati vetëm 45 minuta, pastaj formacioni i Mourinhos zotëroi gjithcka.