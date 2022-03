Goditje e madhe në Diego Armando Maradona për Milanin e Piolit që mposhti 1-0 Napolin në ndeshjen e mbrëmjes për javën e 28 të Serie A, duke rimarrë kreun e renditjes. Në ndeshjen e madhe, të besuarit e Spallettit e nisën më mirë lojën, por pa e shqetësuar Maignan. Goditja vendimtare erdhi nga Giroud në fillimin e pjesës së dytë, me devijimin fitues në minutën e 49, në goditjen e Kalabrias. Në minutat e fundit Ounas dhe Osimhen nuk arritën të ndryshonin rezultatin në rastet që iu paraqitën.

Milan përmbush misionin në Napoli, bën goditjen 1-0 në një Diego Armando Maradona të gjithë të veshur në blu dhe u kthye në kryesimin e kampionatit. Me një risi emocionuese krahasuar me renditjen e vjetër: këtë herë është i vetëm në krye. Parakalim i kryer ndaj Interit, që padyshim gjithmonë ka shansin e ndeshjes më pak të luajtur. Por ndërkohë, tani shifrat thonë Milan 60, Inter 58, Napoli 57. Një shfaqje force në shtëpinë e një konkurrenti të drejtpërdrejtë për titullin, dhe tani Djalli – edhe sikur të donte – nuk mund të fshihet më.

Kuqezinjtë e fituan ndeshjen 4 minuta pas rifillimit me golin e Giroud, i cili ishte i kthjellët të devijonte një goditje të dobët nga Kalabria. Pas një pjese të parë pa raste, por gjithsesi shumë të këndshme për nga intensiteti, ndeshja u bë spektakolare sidomos në të dytën, pas golit të kuqezinjve. Napoli sulmoi me kokën ulur, ndërsa Milani përdori kundërsulmin, por askush nuk e gjeti më rrugën e rrjetës. Fakt i rëndësishëm: me këtë 1-0 Milani rikthen në barazi, rezultatet e diferencën e golave në ndeshjet direkte, situatën me Napolin.