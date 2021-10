Francia është fituese e edicionit të dytë të Uefa Nations League. Bleus mposhtën 2-1 Spanjën në finalen e San Siros dhe e bëjnë sërisht me përmbysje, si ndodhi në gjysëfinalen me Belgjikën. Pas një ore të mërzitshme loje, Furitë e Kuqe kaluan në avantazh me Oyarzabal (64′), por të besuarit e Deschamps u përgjigjën menjëherë me një kryevepër të Benzema (66′). Ai që i dhuroi suksesin francezëve ishte Mbappé, që shfrytëzoi një asist të Theo Hernandez në minutën e 80′.

Një diagonale e shkëlqyer me të majtën nga Kylian Mbappé, që i shpëtoi pozicionit jashtë loje, në asistin e lojtarit të Milanit, Theo Hernandez në stadiumin e tij, San Siro, vendosi finalen e Ligës së Kombeve. Sulmuesi i PSG niset përtej mbrojtësit të fundit, por e rikthen në lojë ndërhyrja në rrëshqitje e Eric Garcias, përpara se t’i arrijë topi. Rezultati 2-1 përballë Spanjës së re dhe të talentuar shkruan emrin e Francës në regjistrin e artë të kompeticionit, dy vjet pas suksesit të Portugalisë në edicionin e parë: ndoshta nuk do të fshijë zhgënjimin e Kampionatit Evropian, por ndërkohë Deschamps ngrihet në këmbë, duke marrë një trofe tjetër në shtëpi.

Gjithçka ndodhi në gjysëm orën e fundit: avantazhi i Oyarzabal, barazimi i Benzema, goli vendimtar i Mbappé dhe të paktën dy mundësi të arta në këmbët e Oyarzabal dhe më pas të Yeremi Pinos të shpëtuar nga dy ndërhyrje fantastike të Lloris, që vlejnë si dy gola të shënuar.

finalefranceNations Leaguespanje

Nga kategoria