Me një rezultat të pastër 4-1 në ditën e tretë të Euro 2020, Danimarka bën një hap të mrekullueshëm në renditje dhe fluturon në raundin e 1/8 si i dyta e klasifikuar në grupin B. Humbet dhe eleminohet Rusia, që ndjen keqardhjen për disa gabime kolosale: deficiti është i rëndë edhe për diferencën e golave që shpërblen si vendasit dhe – në një pjesë të vogël – Finlandën, e treta në pritje të mësojë fatin pas përfundimit të grupeve të tjera. Në vigjilje, ekipi i Eriksen ishte me zero pikë dhe në vend të kësaj të shtunën në orën 18 ata do të luajnë në raundin tjetër në Amsterdam kundër Uellsit: ai i Rusisë është eleminimi i tretë i turneut pas Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut.

Padyshim që ishin skandinavët ata që filluan me më shumë agresivitet duke pasur parasysh rëndësinë jetike të një fitoreje për të vazhduar në garë, por shansi i parë i madh ishte në këmbët e Golovin, në një driblim që u ndal nga Schmeichel. Një goditje e fuqishme nga ana e Hojbjerg shërbeu si reagim por ekipi i Cherchesov arriti të mbrohet mirë deri në minutën e 38, kur një kryevepër e Damsgaard ndezi Kopenhagenin. Mesfushori i ri i Sampdorias mori topin në hyrje të zonës dhe me një trajektore fantastike e lë portierin të palëvizur, duke e dërguar topin në kryqëzimin e shtyllave. Intensiteti i skuadrës së Hjulmand ishte shumë i lartë, por nuk solli një tjetër gol para pushimit.

Në minutën e 59′, megjithatë, përshtypja ishte se pushimi nuk i bëri asnjë punë rusëve, sepse dyfishimi danez është një harakiri autentik i nënshkruar nga Kuzyaev-Safonov: në një kthesë topi skandaloz, mbrojtësi rus pasoi për Poulsen, me portierin të dalë jashtë loje. Turma vendase festoi menjëherë për avantazhin (më vonë u anulua nga Var) i Belgjikës që do t’i jepte vendin e dytë, por ndërkohë një mbajtje në zonë nga Vestergaard ndaj Sobolev gjykohet i gabuar nga Turpin: Dzyuba transformoi penalltinë në minutën e 70′ dhe përmbys plotësisht gjendjen shpirtërore të dy formacioneve, krahasuar me njëqind sekonda më parë. Në realitet pak më vonë lajmi i golit belg vjen përsëri dhe në pak çaste Safonov duhet të shpëtojë tre herë portën nga sulmet daneze: portieri nuk mund të bëjë agjë në silurën e Christensen, i cili në minutën e 79 shënoi golin e tretë. Rusia u shemb e në minutën e 82 Maehle finalizoi një kundërsulm duke nënshkruan golin e sigurisë që dërgon ekipin e tij në fazën e 1/8 si i dyti në renditje.