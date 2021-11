Emocione dhe kthesa pa fund në ndeshjen e parë të Antonio Contes në pankinën e Tottenham. Në raundin e katërt të Ligës së Konferencës, Spurs arritën të mposhtin 3-2 Vitesse në shtëpi, por pasi kaluan në avantazh 3-0 rrezikuan një rikthim të bujshëm të hollandezëve. Në pjesën e dytë anglezët mbeten me një lojtar më pak, por në fund arritën të ngjiten me shtatë pikë në grup, duke parakaluar holandezët në vendin e dytë të renditjes, ndërkohë që në vendin e parë mbetet Rennes me 10 pikë pas fitores 1-0 kundër Mura me 0 pikë.

Mourinho bëri skena të mëdha pas disfatës në Norvegji dhe dënoi katër lojtarë, mes tyre edhe Marash Kumbulla, duke i turpëruar publikisht për nivel shumë të ulët, por Bodø/Glimt e befasoi sërish Romën e tij, edhe pse në fushë ishin titullarët e portugezit. Norvegjezët rrëmbyen barazimin në Olimpico, duke rrezikuar madje të bënin edhe goditjen e madhe. Në raundin e katërt të Ligës së Konferencës, të besuarit e Mourinhos nuk e gjetën përsëri fitoren e hakmarrjes dhe ndalen në një barazim 2-2, duke ndjekur dy herë rezultatin: El Shaaraëy iu përgjigj Solbakken, më pas Ibañez në të 83′ shmangu humbjen për Special One pas golit të Botheim. Skandinavët janë të parët në grup me 8, verdhekuqtë e ndjekin me 7.

Group A Europa Conference League

LASK 2-0 FC Alashkert

Maccabi Tel Aviv 3-0 HJK

Group B Europa Conference League

Flora Tallinn 2-2 Anorthosis

Gent 1-1 Partizan Beograd

Group C Europa Conference League

Zorya 2-0 PFC CSKA-Sofia

Roma 2-2 Bodoe/Glimt

Group D Europa Conference League

AZ Alkmaar 2-0 CFR Cluj

Randers FC 2-2 Jablonec

Group E Europa Conference League

Slavia Prague 1-0 Maccabi Haifa

Union Berlin 1-2 Feyenoord

Group F Europa Conference League

Lincoln Red Imps FC 1-4 Slovan Bratislava

PAOK FC 1-2 FC Copenhagen

Group G Europa Conference League

Rennes 1-0 Mura

Tottenham Hotspur 3-2 Vitesse

Group H Europa Conference League

Kairat Almaty 1-2 Qarabag FK

Omonia Nicosia 1-1 Basel