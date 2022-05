Në rikuperimet e fundit të Premier League, përpara javës finale të planifikuar për të dielën pasdite për të 20 skuadrat e kampionatit anglez, Chelsea certifikon sigurinë aritmetike të përfundimit të kampionatit në vendin e tretë: mbyllet 1-1 ndaj Leicesterit. Pas avantazhit të vendasve me Maddison (6′), Blues rivendosën barazinë me Marcos Alonson (35′). Në fund të renditjes, Everton shpëton pas 3-2 me përmbysje ndaj Crystal Palace.

CHELSEA-LEICESTER 1-1

Ndeshja e fundit e Chelsea në Premier League të dielën e ardhshme (në shtëpi kundër Watford tashmë të rënë) do të jetë absolutisht e parëndësishme për sa i përket renditjes përfundimtare: me 1-1 kundër Leicester, në fakt, Blues sigurojnë vendin e tretë përfundimtar, pasi kishin siguruar prezencën në Champions League pak ditë më parë. Mjaftonte një barazim dhe barazim doli. Në Stamford Bridge, Foxes kaluan në avantazh në minutën e 6′: Maddison mori pasimin e Castagnes, të devijuar nga Rudiger dhe me të djathtën mposhti Mendy ngjitur me shtyllën. Schmeichel ishte vendimtar në refuzimin e goditjes së dhunshme nga jashtë zonës së Chalobah, ndërsa në minutën e 20′, Lukaku, i servirur në thellësi nga Kante, u vonua shumë kohë për tu koordinuar nga një pozicion i shkëlqyer, duke lejuar kështu që të bllokohet nga Amartey. Barazimi i merituar erdhi në minutën e 35-të: James shërbeu milimetrikisht për Marcos Alonson, i cili u koordinua dhe fluturimthi, me të majtën, mposhti Schmeichel.

EVERTON-CRYSTAL PALACE 3-2

Everton përmbysi Crystal Palace 3-2 në shtëpi dhe shpëtoi aritmetikisht, duke e lënë luftën për të shmangur rënien vetëm mes Burnley dhe Leeds, të dy në vendin e tretë nga fundi me 35 pikë. Miqtë fluturuan në 0-2 në 35 minutat e para të lojës: fillimisht ai që zhbllokoi ishte Mateta në minutën e 20′, më pas dyfishoi Ayew çerek ore më vonë. Keane rihapi sfidën në minutën e 54-të, ndërsa Richarlison barazoi rezultatin në minutën e 75-të. Në fund, Calvert-Lewin mendoi ta bëjë Goodison Park të shpërthejë nga gëzimi me 5′ minuta nga fundi. Everton mbylli llogaritë për të shmangur zonën e rënies dhe tani do ta përfundojë sezonin e shpëtuar në fushën e Arsenalit.

ASTON VILLA-BURNLEY 1-1

Aston Villa do të jetë shigjeta e peshores në betejën e titullit mes Manchester City (Villians do të përballen me Guardiolën) dhe Liverpool në pasditen shumë të nxehtë të së dielës së ardhshme, të javës së fundit të kampionatit. Ndërkohë, tashmë ishte në cështjen e mbijetesës: me 1-1 në shtëpi ndaj Burnley, e detyron këtë të fundit të djersijë deri në ditën e fundit. Penalltia e Burnes (faull i Buendias) zhbllokoi rezultatin për ekipin mik; Buendia shënoi barazimin 1-1 në minutën e 48-të për Villains. Tani Clarets duhet të shpresojnë për të arritur një rezultat më të mirë kundër Newcastle, sesa ai që do të arrijë Leeds kundër Brentford.