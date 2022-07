Pogback! Pas gjashtë vitesh, ka nisur dje aventura e dytë e Paul Pogba me Juventusin. Mesfushori francez u ul në orët e vona të pasdites në aeroportin Caselle me një fluturim privat nga Miami së bashku me gruan e tij, Maria Zulay Salaues dhe menaxheren Rafaela Pimenta. “Jam i lumtur që jam kthyer”, tha ai për Juve TV përpara se të nisej për në Continassa, ku mori përqafimin e tifozëve të shumtë që e prisnin përpara qendrës sportive të Juventusit.

E pas zbarkimit në Torino pasditen e djeshme, Paul Pogba është gati të kryejë vizitat mjekësore në J Medical. Surpriza ishte se që nga ora 6 e mëngjesit, aty e prisnin mbi 1000 tifozë që kanë intonuar koret: “Siam venuti fin qua per vedere segnare Pogba (Erdhëm deri këtu për të parë Pogba të shënojë)”

“Sa mirë që ju shoh përsëri”, ka shkruar në rrjetet sociale Pogba, i cili do të kryejë ekzaminimet e zakonshme mjekësore përpara nënshkrimit të kontratës (duhet të jetë një trevjeçare me opsion për vitin e katërt prej 7.5/8 milionë euro në sezon plus bonuse) që do ta lidhë atë me bardhezinjtë pas gjashtë vitesh te United. Numri 10 i Dybalas tashmë është gati për francezin, që largohet nga Manchesteri për te Juventus për herë të dytë me parametër zero.