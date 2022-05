Eintracht Frankfurt fitoi trofeun e Europa League 2021/22 duke mposhtur Rangers 6-5 në finale pas penalltive (1-1 në 120 minuta). Në finalen surprizë në Sevilje mbretëroi ekuilibri mes formacionit të Glasner dhe atij të Van Bronchorst, me ndeshjen e zhbllokuar në minutën e 57-të nga Aribo për skocezët, që përfituan nga një gabim i dyfishtë i Sow dhe Tutas. Reagimi i Eintracht çoi në barazimin e Borres në minutën e 70-të, pas një asisti të Kostic. Në serinë e fundit nga pika e bardhë, gjermanët ishin të përsosur, ndërsa skocezët u tradhtuan nga gabimi i Ramsey.

Njëqind e njëzet minuta në Ramon Sanchez Pizjuan në Sevilje nuk i mjaftuan Eintracht dhe Rangers, për të fituar trofeun dhe për të shkruar një faqe të re në historinë e tyre, dekada pas sukseseve të fundit kontinentale, u deshën penalltitë. Ftohtësia e shpërbleu Eintracht Frankfurt, i përsosur në pesë penalltitë, ndryshe nga Rangers i tradhtuar nga Ramsey, e i aftë për të fituar një trofe evropian 42 vjet pas Kupës së vetme Uefa të fituar.

Pjesa e parë konfirmoi ndjesinë e ekuilibrit në fushë të përjetuar nga të gjithë në prag të ndeshjes. Pas thyerjes së emocioneve me më shumë se shtatë minuta pritje për një dëmtim në kokë të kapitenit gjerman Rode, Eintracht i Glasner krijoi disa raste, por vetëm me devijimin e Knauff pas gjysmë ore lojë, impenjoi me të vërtetë McGregor duke detyruar portierin 40-vjeçar të Rangers të bënte një pritje instinktive duke larguar në kënd. Nga ana tjetër, skocezët mbajtën zotërimin e topit në përpjekje për të kontrolluar ritmin e lojës, duke kërkuar mënyrën e duhur për të surprizuar prapavijën kundërshtare, por pa ia arritur kurrë.

Episodi që zhbllokoi ndeshjen mbërriti në fillim të pjesës së dytë, por jo për një lojë të studiuar apo testuar në stërvitje, sa për një katastrofë të mbrojtësve të Eintracht. Në një goditje me kokë të Goldson, ndërhyrja e Sow i nxori jashtë sistemi shokët e skuadrës, duke i hapur rrugën avantazhit të Rangers me Aribon, në golin e tij të parë në Europa League, që përfitoi edhe nga pengimi i Tuta. Reagimi i Eintracht ishte i menjëhershëm dhe pas mundësisë së Lindstrom në hyrje të zonës dhe goditjes së pasaktë të Kamadas përballë portierit, aksioni fitues erdhi në minutën e 70-të në krosimin nga e majta e Kostic për një devijimi të shpejtë në rrjetë nga Borré që fiksoi 1-1, gjë që çoi sfidën në kohët shtesë.

Në tridhjetë minutat shtesë, pak ndodhi përveç minutave të fundit të pjesës së dytë pas hyrjes së Roofe dhe Ramsey. Në minutën e 118′ Trapp bëri një mrekulli duke shpëtuar rezultatin në goditjen nga afër të Kentit me të majtën e Davis që preku traversën, por pa shmangur penalltitë.