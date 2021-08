Natë e çmendur në Allianz Riviera në Nice. Në derbin shumë të nxehtë të Jugut të Francës mes vendasve dhe Marseille, tensioni ka shpërthyer në minutën e 74 kur Payet, i shënjestruar gjatë bashkë me shokët e tij të skuadrës, gjatë ndeshjes, me hedhjen e objekteve nga tribuna, hodhi një shishe që e goditi drejt sektorit ku ishin tifozët e Nice. Në atë moment Ferri mbërriti në fushë, me qindra ultras që zbritën nga shkallët e stadiumit në fushë dhe nisën gjuetinë për lojtarët kundërshtarë. Lojtarët e të dy skuadrave reaguan dhe, së bashku me stjuardët, u përpoqën të kundërshtojnë pushtimin e tifozëve mes goditjeve, grushteve dhe përleshjeve të dhunshme. Sampaoli, trajneri i Marseille, ishte ndër më agresivët, ndërsa ka edhe një të plagosur mes tifozëve.

Skena dramatike që e detyruan gjyqtarin të pezullojë ndeshjen dhe t’i kthejë ekipet në dhomat e zhveshjes. Loja, e cila në atë moment ishte 1-0 për Nice falë golit të Dolberg në minutën e 49, u ndërpre dhe mbeti e pezulluar për gati një orë e gjysmë, derisa Marseille vendosi të largohet nga stadiumi dhe të synojë 3-0 e mundshëm në tavolinë. Në ditët e ardhshme do të jetë detyrë e drejtësisë sportive franceze të vërtetojë atë që ndodhi dhe ndoshta të marrë këtë vendim, si dhe të ndëshkojë ata që kanë njollosur dhunshëm kthimin e shumëpritur të tifozëve në tribuna.