Përfundon 3-1 Zvicër-Turqi, në ditën e fundit të Grupit A të Euro 2020. Zviceranët kaluan në avantazh pas 6 minutash me Seferovic dhe dyfishuan në të 26’ me një perlë të Xherdan Shaqirit. Turqit reaguan në pjesën e dytë me Kahveci (62 ‘), por Shaqiri (68’) mbylli ndeshjen me golin e dytë personal. Rezultati nuk është i mjaftueshëm për Zvicrën për të kapur vendin e dytë pas Italisë, por mban ekipin e Petkovic me shpresën për t’u kualifikuar si një nga të tretat më të mira.

Kështu, Zvicra mund Turqinë, mbyll Grupin A në vendin e tretë dhe do të kalojë ditët e ardhshme para televizorit për të zbuluar nëse ata mund të luajnë në raundin e dytë ose nëse kampionati i tyre Evropian tashmë ka mbaruar. Me siguri Petkovic dhe lojtarët e tij kanë shumë pishmane, sepse arritën Uellsin në kuotën e 4 pikë, por qëndrojnë prapa me një diferencë më të keqe golash (-1 me +1).

Do të kishte mjaftuar për të shfrytëzuar disa nga mundësitë e shumta për ta mbyllur fazën e parë në vendin e dytë dhe për këtë arsye sigurisht që të fitonin kalimin për në raundin e dytë. Nga ana tjetër, Turqia, me trishtim mbyll Evropianin e saj të shëmtuar: një tjetër performancë e keqe nga pikëpamja taktike dhe konkurruese.

Dy ndeshje i zëvendësuar dhe plot dëshirë për ti treguar të gjithëve se ai vazhdon të jetë Xherdan Shaqiri, lideri i Zvicrës. Fantazisti i Liverpool shënoi golin e dytë përballë Turqisë në ndeshjen e fundit të Grupit A, në të cilën skuadra e Petkovic ka nevojë për një goleadë e një fitore të Italisë për tu kualifikuar. Shqiptari shënoi në minutën e 26, me një të djathtë perfekte të harkuar që përfundon në kryqëzimin e shtyllave, duke i shtuar një tjetër gol shqiptar Euro 2020. Ishte në fakt pasditja e Xherdan Shaqirit dhe Zvicra kthehet të shpresojë nëse jo për kalimin direct, për një vend mes të tretave më të mira, me shqiptarin që ka shënuar dygolëshin e tij personal dhe të tretin për Zvicrën, që udhëheq 3-1 përballë Turqisë, në ndeshjen e fundit të Grupit A, por ka nevojë ende për golavarazh për të kaluar Uellsin në renditje.