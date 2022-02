Suksesi i tretë radhazi në Premier League për Liverpool, tani në -9 nga City kryesues dhe me një ndeshje më pak. Për Reds mjafton dygolëshi i Diogo Jotas në minutat 34 ‘dhe 87’, për të fituar 2-0 në shtëpi kundër Leicester. Arsenali kalon 1-0 ndaj Wolverhampton dhe arrin United në vendin e pestë: vendimtar goli i Gabriel në minutën e 25, me Gunners që u detyruan të luanin me një lojtar më pak në finale (Martinelli u përjashtua nga fusha në minutën e 70-të).

LIVERPOOL-LEICESTER 2-0

Me një ndeshje më pak të luajtur se Manchester City kryesues, Liverpool po përpiqet të mbajë hapur Premier League duke çuar potencialisht Citizens në -6: Leicester duhet të dorëzohet 2-0 në Anfield pasi pësoi një gol në cdo pjesë loje. Reds kaluan në avantazh në minutën e 34: goditja nga këndi precize e Alexander-Arnold dhe mbi të gjithë kërceu Van Dijk, por gjeti Schmeichel të aftë të devijonte fillimisht, pavarësisht se nuk mund të bënte asgjë në goditjen e Diogo Jotas. Portugezi gati dyfishoi në fillimin e pjesës së dytë, duke hyrë në zonë nga e majta dhe duke goditur në shtyllën e largët, por portieri danez bëri ndërhyrjen vendimtare. Edhe pse porta dukej e mallkuar për Salah, që goditi traversën, skuadra e Klopp mbyll ndeshjen 3′ nga fundi: Matip shërbeu Diogo Jotën, i cili mposhti Schmeichel në zonë. Foxes gjithmonë mbeten në mes të renditjes.

WOLVERHAMPTON-ARSENAL 0-1

Vendi i pestë në renditje i arritur nga Arsenali pas 1-0 në ndeshjen jashtë fushe. Gunners kaluan në epërsi në fushën e Wolverhampton në minutën e 25: në zhvillimet e një goditje këndi nga e djathta, Gabriel shënoi golin e avantazhit nga fare pranë. Wolves nuk ishin pothuajse asnjëherë të rrezikshëm, edhe pse e gjetën veten në epërsi numerike në minutën e 70′ pas kartonit të kuq për Martinellin, autor i dy gabimeve në të njëjtin aksion: fillimisht ai shtyu kundërshtarin, pastaj bëri një faull me topin që ishte larg. Edhe në inferioritet numerik, miqtë ngacmojnë në fazën sulmuese me Lacazette, i cili fshikulloi shtyllën dhe pavarësisht një vuajtjeje të pashmangshme në finale, morën në shtëpi tre pikë shumë të çmuara në këndvështrimin Europë. Wolverhampton mbetet në vendin e tetë.