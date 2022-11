Në raundin e tretë të Carabao Cup, Manchester United mposhti 4-2 Aston Villa dhe kaloi në 1/8 e kompeticionit. Watkins zhbllokoi rezultatin në minutën e 48′. As koha për të festuar se Martial barazoi në minutën e 49′. E megjithatë Villians rikthehen përpara me autogolin e Dalot dhe Red Devils u detyruan të ndjekin rezultatin. Barazimi i dytë erdhi në minutën e 67-të me Rashford. Pastaj u kujdes Bruno Fernandes të përmbysë miqtë, duke përfituar edhe nga devijimi i Mings në minutën e 78-të. McTominay vulosi ndeshjen në minutën e 91′ duke mbyllur ndeshjen.

Një ndeshje që u ndez vetëm në pjesën e dytë dhe që i dha jetë një ndeshje spektakolare me gjashtë gola në 45 minutat e fundit. Manchester United buzëqesh pas kohës së rregullt, me fitoren 4-2 ndaj Aston Villa. Një pjesë e parë shumë e ekuilibruar e lojës, ku të dyja skuadrat nuk gjetën hapësirën e duhur për të goditur kundërshtarin. Aksioni i vetëm i rrezikshëm ishte për Djajtë e Kuq me Bruno Fernandes. Portugezi gjeti golin në minutën e 18, por goli u anulua menjëherë për pozicion jashtë loje. Në pjesën e dytë hynë në fushë dy skuadra krejtësisht të ndryshme. Në minutën e 48 Watkins mori një pasim perfekt dhe transformoi duke e dërguar topin në rrjetë. 1-0 për Aston Villa. Nuk ishte as koha për t’u gëzuar se United gjeti barazimin e menjëhershëm me Anthony Martial. Francezi përfundoi një aksion të shkëlqyer duke mposhtur Olsen.

RIKTHIMI I UNITED

Villans gjetën sërish avantazhin falë autogolit të Diogo Dalot, i cili e dërgoi topin në portën e tij. Djajtë e Kuq u rikthyer sërish me Rashford që në minutën e 67 u gjend në vendin e duhur në kohën e duhur dhe firmosi 2-2. Në minutën e 78 përmbysja është e plotë. Garnacho pasoi për Bruno Fernandes i cili falë devijimit të Mings shënoi golin e tretë. Për herë të parë, United merr avantazhin në Old Trafford. McTominay, megjithatë, mendon për të siguruar rezultatin në minutën e 91. Përfundoi 4-2 me Manchester United që kualifikohet në raundin tjetër.