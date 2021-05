Partizani e Tirana pengojnë njëri-tjetrin, me një 0-0 që i jep një avantazh me shumë Teutës, përpara përplasjes direkte të javës së ardhshme. Të kuqtë e shohin veten 3 pikë larg Teutës kryesuese, përpara sfidës direkte. Edhe Tirana mbetet 3 pikë larg zonës europiane dhe Lacit, përpara sfidës direkte e të dyja janë e ardhshme kanë mundësinë e fundit për të korigjuar cfarë prishën në derbi…

Një ritëm i lartë karakterizoi 45 minutat e para, në të cilat Partizani ishte shumë herë më i rrezikshëm. Jashtë goditja e Junior në të 30, me brazilianin që pretendonte më kot nga Hamiti një ndërhyrje të parregullt. Partizani e gjeti edhe golin, me të zakonshmin e derbit Cinari, por këtë herë shkodrani nuk e kontrolloi si duhet pozicionin e tij, duke u kapur në pozicion jashtë loje, pavarësisht protestave që në raste të tilla janë të pashmangshme. Në fakt, ka qenë fare pak më lart sulmuesi i të kuqve në momentin e sugjerimit, që nuk i shpëtoi asistentit Myftari. Tirana në vështirësi, por me vete pati edhe fatin në minutën e 40. Spektakolar ekzekutimi i goditjes së dënimit të Asanit, por trajektorja e tij u stampua në traversë, duke shpëtuar një Bekaj pafaj.

Bardheblutë ngritën lojën në pjesën e dytë dhe Hoxhallari në minutën e 62 solli rrezikun e parë të vërtetë në portën e Partizanit, pa mundur të gjente kuadratin. Ezaurimi fizik i një ritmi të lartë krijoi zgjatjen e skuadrave, po as Partizani e as Tirana nuk kishin kthjelltësinë për ti shfrytëzuar. Në fund të kuqtë mund të kishin marrë maksimumin me Asanin në të 89 që me portën bosh, pas daljes aventureske të Bekajt, nuk shënoi i ndalur nga ndërhyrja providenciale e Najdovskit.